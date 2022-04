Moyseis Marques é considerado uma das vozes mais marcantes de sua geração. - Divulgação

Publicado 19/04/2022 18:13

O Candogueiro – grupo cultural tombado como bem imaterial e cultural da cidade de Niterói e uma das mais antigas do Estado do Rio de Janeiro – completou 30 anos e vai homenagear o “Santo Guerreiro” com o “Samba de São Jorge”. Na ocasião, haverá uma apresentação de Moyseis Marques & Grupo Candongueiro neste sábado (23.04), a partir das 18h.

Na crista da onda, Moyseis Marques é considerado uma das vozes mais marcantes de sua geração e um dos principais expoentes da revitalização da Lapa e da nova e já consolidada safra do samba. Moyseis foi o fundador das bandas “Forró na Contramão” e “Casuarina”, participou das bandas “Casa Quatro”, “Rio Maracatu” e “Tempero Carioca”.

Em seu projeto “Moyseis Marques e a família” revelou as cantoras Patrícia Oliveira e Elisa Addor e sua canção “Pretinha Jóia Rara” integrou a trilha sonora da novela Caminho das Índias (Rede Globo). Como ator, deu vida ao personagem principal do musical “A Ópera do Malandro”, de Chico Buarque, sob a direção de João Falcão. A partir daí apresentou o projeto “Moyseis Marques canta Chico Buarque”. Em 2019 lançou o álbum “Passatempo”.

Para quem gosta de samba o artista vai apresentar canções autorais como “Poeta é outro lance”, “Panos e planos” (escrita com Luiz Carlos Máximo) e “Entre os girassóis” (parceria com Edu Krieger), além dos clássicos “Coração vulgar”, de Paulinho da Viola, “Subúrbio”, de Chico Buarque, e “Nomes de favela”, de Paulo César Pinheiro.



SOBRE O CANDONGUEIRO - Em três décadas de existência, a respeitada casa de samba niteroiense, já recebeu grandes nomes da música como Beth Carvalho, Arlindo Cruz, Dona Ivone Lara, Luiz Carlos da Vila, Monarco, Moacyr Luz, Guilherme de Brito, Walter Alfaiate, Nelson Sargento, Délcio Carvalho, Dudu Nobre, Aniceto do Império, a Velha Guarda da Portela, entre muitos outros sambistas e compositores que se juntam aos músicos do Candongueiro para fazer muito samba de raiz, acompanhados pela alegria do público, que canta e dança, fazendo o evento ser único.

Considerada por muitos, como a melhor roda de samba do Brasil, a roda do Candongueiro retoma suas atividades, sempre com participações especiais. Reconhecido por sua fidelidade ao estilo e pela consistência musical, proporciona interação com o público, uma vez que a mesa sem palco permitia a proximidade com os músicos, em sambas cantados ininterruptamente em coro e batidos na palma da mão, como os antigos faziam.



O Candongueiro fica na Estrada Velha de Maricá, nº 1554, em Pendotiba, Niterói-RJ. Maiores informações: (21) 97284 1830. Os ingressos antecipado custam R$ 20 reais, mas na hora será vendido a R$ 25,00. O pagamento antecipado somente via pix, caso queira link de pagamento é só solicitar no ato da compra.

Os organizadores fazem reserva de mesas para aniversariantes com grupos de dez pessoas ou mais e o aniversariante ganha duas cortesias.

"Para garantia de ingresso antecipados o público deve fazer um pix para: [email protected] (em nome de Ivan de Lemos Basto Mendes), e mandar o comprovante da transferência, nome e CPF pelo whatsapp. No dia, o nome do solicitante estará na lista e receberá uma pulseira na entrada para ingresso no recinto. Não será reservado ingressos sem envio do comprovante de pagamento", afirmou os organizadores no texto.

A compra de ingressos antecipados é limitada e pode ser feita até sábado (23/04), às 12h. E atenção: o ingresso comprado na hora será apenas em dinheiro e será necessário apresentar comprovante de vacinação Covid-19 com pelo menos duas doses.