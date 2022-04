Haverá reserva de vagas em ambos os lados da Rua Alcídes Figueiredo, no Centro, a partir das 22h desta quinta (21). - Reprodução Google Street View

Publicado 20/04/2022 16:56

A Niterói Transportes e Trânsito (NitTrans) informou que o feriado de São Jorge, comemorado no próximo sábado, dia 23, terá esquema especial de trânsito. Além disso, a Prefeitura de Niterói, por meio desse órgão, fará a supervisão das procissões. Haverá reserva de vagas em ambos os lados da Rua Alcídes Figueiredo a partir das 22h do dia 21 para a montagem das estruturas de palco e barracas.

O fluxo nesta via ficará interditado ao trânsito entre 06h, do dia 22, até às 20h do dia 23. O tráfego de veículos será interditado parcialmente durante a passagem da procissão de alvorada que se inicia na Rua Alcídes Figueiredo e segue pelas ruas Marechal Deodoro, Rua Barão do Amazonas, Rua São João, Rua Luis Leopoldo Fernandes Pinheiro, Rua da Conceição, Rua Visconde de Sepetiba, Rua Marechal Deodoro e retorna a Rua Alcídes Figueiredo.



Também serão reservadas vagas de estacionamento na Rua Presidente Castelo Branco, das 22h do dia 22 até as 11h do dia 23. O tráfego de veículos será interditado parcialmente durante a passagem da procissão que começa na Rua Presidente Castelo Branco e segue pela Avenida Jansen de Melo, Rua Heitor Carrilho, Rua Manoel Pacheco de Carvalho e retorna a Rua Presidente Castelo Branco, iniciando-se às 10h.