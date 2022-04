Além da apuração oficial dos jurados, Carnaval terá votação popular | Niterói | O Dia

Além da apuração oficial, uma consulta pública on-line será feita para escolher a melhor escola de samba de cada grupo (A, B e C). - Divulgação PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Além da apuração oficial, uma consulta pública on-line será feita para escolher a melhor escola de samba de cada grupo (A, B e C).Divulgação PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

O Carnaval de Niterói terá mais uma novidade este ano. Após o anúncio do novo endereço para os desfiles das agremiações da cidade, que agora acontecerá no Caminho Niemeyer, a Prefeitura irá realizar, além da apuração oficial, uma consulta pública on-line para escolher a melhor escola de samba de cada grupo (A, B e C). Será a primeira vez na história do Carnaval niteroiense que haverá votação popular para a escolha das melhores agremiações. As escolhidas através da consulta pública serão anunciadas na terça-feira (26), a partir das 18 horas, quando acontece a apuração das notas dos jurados.

Segundo a Prefeitura, a consulta estará no ar a partir desta quinta-feira (21), quando começa o desfile com a apresentação das escolas do grupo B. O público poderá votar até a próxima terça-feira (26), às 17 horas. A pesquisa pode ser acessada no Colab, tanto pelo link (http://consultas.colab.re/carnavalniteroi) como baixando o aplicativo pelo celular.

A enquete terá seis perguntas que levarão, no máximo, cerca de cinco minutos para serem respondidas. Os participantes irão responder itens como a mudança do local de desfile e o que acharam, se assistiram ao desfile ou um trecho dele e, também, qual a escola preferida em cada grupo.

“Vamos ouvir em tempo real a opinião do niteroiense sobre cada escola que entrará na avenida! Essa é uma das novidades da cobertura da folia de 2022. A cidade está cada vez mais acostumada a esse tipo de ação que agora estamos trazendo pro Carnaval, uma festa que envolve milhares de pessoas de todas as partes da cidade”, afirmou Fernando Stern, coordenador de comunicação digital e relacionamento com o cidadão do município.

Transmissão ao vivo - De acordo com o Executivo, os desfiles do Carnaval 2022 serão realizados no Caminho Niemeyer, a partir das 21 horas, desta quinta-feira (21), no sábado (23), às 20h, e no domingo (24) às 19h. O evento terá transmissão ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura de Niterói: @niteroipref (Instagram) e @PrefeituraMunicipaldeNiteroi (Facebook). Serão, ao todo, mais de 24 horas de cobertura ao vivo da festa, com 15 câmeras e um drone atuando na passarela do samba.

A equipe de transmissão terá quatro apresentadoras, que estarão em um estúdio de vidro montado na passarela do samba, sendo uma analista especializada em carnaval e uma social media, que comandará um quadro sobre os comentários nas redes sobre os desfiles. Duas repórteres e três social media também participarão da cobertura, acompanhando os bastidores e os melhores momentos da folia. A hashtag utilizada na cobertura do evento será #carnavalniteroi2022.

Programação – O Grupo A está programado para desfilar no sábado, dia 23 de abril, a partir das 20h, com abertura da escola de samba Sabiá, seguida pela Alegria da Zona Norte, Mocidade de Icaraí, Magnólia Brasil, Experimenta da Ilha, Folia do Viradouro, Unidos da Região Oceânica, Souza Soares, Unidos do Sacramento e Combinado do Amor.

O Grupo B desfilará na quinta-feira, dia 21 de abril, a partir das 21h, com a Amigos da Ciclovia, União da Engenhoca, Bafo do Tigre, Império de Arariboia, Banda Batistão, Bem Amado, Paraíso do Bonfim, Balanço do Fonseca, Cacique da São José e Tá Rindo Porquê?.

Encerrando as apresentações, o Grupo C desfila no domingo, dia 24 abril, a partir das 19h. A ordem será a seguinte: Império de Charitas, União do Maruí, Independente do Boaçu, Grilo da Fonte, Barro Vermelho, Fora de Casa, Garra de Ouro, Unidos do Castro, Galo de Ouro e Grupo dos 15.

Na sexta-feira, dia 22 de abril, quando não haverá desfiles, o Caminho Niemeyer terá, a partir das 19h, muito samba com DJ Drey, Mullatto, Intimistas e Sambaí. A entrada é franca.

Caminho Niemeyer – Para os desfiles, o Caminho Niemeyer será transformado em uma arena com arquibancada para 5 mil pessoas. A previsão é de outras 15 mil pessoas desfilando nos três dias de folia. A arena terá formato em “U”. As escolas vão entrar, desfilar e sair pelo mesmo local onde entraram. A entrada será gratuita e toda a estrutura está sendo montada para dar conforto aos presentes, inclusive com uma praça de alimentação no local.

Agentes da Guarda Municipal, da Secretaria de Ordem Pública (Seop) e da NitTrans ficarão responsáveis pelo ordenamento urbano e pelo trânsito. Para que os foliões cheguem de forma segura na passarela do samba niteroiense, a Guarda Municipal atuará com 100 homens trabalhando a pé, especificamente na área de desfile, distribuídos em 14 viaturas e 6 motos na área do evento, além do reforço no entorno, para apoiar o trabalho da Polícia Militar.

A Secretaria de Saúde e o Samu terão equipes e ambulâncias de plantão. A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) contará com cerca de 30 contêineres espalhados na área do evento e cerca de 40 funcionários no Caminho Niemeyer fazendo a limpeza na tarde antes do início dos desfiles e também realizando a manutenção da limpeza após o desfile de cada escola. A Clin também vai atuar no entorno do Caminho Niemeyer. O Corpo de Bombeiros também terá equipes no local. A Secretaria de Ordem Pública cadastrou ambulantes para trabalharem nos dias do Carnaval.

A área de apresentação das escolas e as arquibancadas do Caminho Niemeyer serão sanitizadas nos dias de desfiles, em um trabalho de prevenção sanitária, seguindo protocolos de saúde recomendados. O Caminho Niemeyer terá um local exclusivo para pessoas portadoras de deficiência.

Entrada do público e trânsito – A entrada do público será feita pelo portão lateral do Caminho Niemeyer, próximo ao Terminal Rodoviário João Goulart. Os carros alegóricos e passistas entrarão pelo portão Central. Durante os dias de Carnaval, a faixa da direita da Rua Jornalista Rogério Coelho Neto será interditada ao trânsito às 15h. Às 17h, toda a via será interditada e o tráfego será direcionado para a Rua Professor Plínio Leite, que ficará em mão dupla.