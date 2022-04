Há dez anos a Caminhada do Cravo é realizada na cidade. - Foto: Rebeca Belchior

Publicado 21/04/2022 16:46 | Atualizado 21/04/2022 16:46

A tradicional Caminhada dos Cravos, que é um encontro festivo, político e cultural, será realizada no próximo domingo (24). Com concentração no Campo de São Bento, a 10ª edição da Caminhada promete muita música, intervenções artísticas e alegres manifestações pela democracia, em clima de Carnaval.

"Há dez anos a gente realiza a Caminhada na cidade. Nesses dois últimos, não fizemos por conta da pandemia. É um momento de encontro daqueles que acreditam em um mundo justo e defendem a democracia. Abril é o mês em que se comemora a Revolução dos Cravos de 1974, quando o povo português saiu às ruas para derrotar o fascismo, e os cravos venceram os canhões. Aqui, vamos às ruas e às urnas para derrubar Bolsonaro e seus aliados. Está chegando a hora de derrotar o fascismo no Brasil também”, destacou o organizador do evento, o vereador Leonardo Giordano (PCdoB).

A atividade, aberta ao público, está marcada para as 10h30 de domingo (24) no barco do Campo de São Bento, em frente ao Centro Cultural Paschoal Carlos Magno.

Inspiração - A Caminhada dos Cravos é inspirada na Revolução dos Cravos, que aconteceu em Portugal no dia 25 de abril de 1974 e marcou o fim de um regime ditatorial, liderado por Antônio de Oliveira Salazar. O regime de Salazar representou um período de extrema repressão política no país por mais de quatro décadas, quando partidos e movimentos políticos eram proibidos, e diversos líderes de oposição estavam presos ou exilados. A vitória dos oficiais rebeldes foi comemorada por toda a população portuguesa, que, em um gesto de apoio e comemoração, distribuiu cravos aos soldados participantes da revolução. Por causa dessa manifestação, o fim da ditadura portuguesa ficou conhecido como a Revolução dos Cravos.