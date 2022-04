Apesar da espera, a rainha de bateria da Sossego manteve a alegria, disposição e o samba no pé na avenida. - Divulgação - Foto: Diego Mendes

Publicado 25/04/2022 08:48

O dia já estava totalmente claro quando o Acadêmicos do Sossego entrou na Marquês de Sapucaí. Com atrasos, a escola que entraria na madrugada, iniciou seu desfile depois das seis da manhã, e nem isso abalou a rainha de bateria da escola, Malu Torres. Ao representar a Energia Africana, ela, a majestade apostou em cores fortes no seu figurino.

Apesar da espera, a rainha manteve a alegria, disposição e o samba no pé na avenida. Malu fez sua estreia como rainha à frente dos ritmistas da "Swing da Batalha", comandada pelo Mestre Laion. Com muita simpatia, Malu ainda interagiu com o público presente no sambódromo que aguardava a passagem da Azul e Branco do Largo da Batalha.

- Foi inexplicável, uma sensação maravilhosa que todas as mulheres sambistas deveriam passar. Fizemos um desfile lindo, à luz do dia, com muita força e alegria do povo do Largo da Batalha. A fantasia ficou da forma que havia sido planejada e sensação foi de dever cumprido - revelou Malu.

O resultado da apuração dos desfiles da Série Ouro acontece nesta terça-feira e se depender da rainha Malu Torres, a escola será vencedora e em 2023 disputará no Grupo Especial carioca.