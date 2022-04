Axel Grael assistiu aos desfiles ao lado de Paulo Bagueira, Rodrigo Neves, Fernanda Sixel e Christa Vogel Grael. - Divulgação

Axel Grael assistiu aos desfiles ao lado de Paulo Bagueira, Rodrigo Neves, Fernanda Sixel e Christa Vogel Grael.Divulgação

Publicado 26/04/2022 09:03 | Atualizado 26/04/2022 09:08

O prefeito Axel Grael caiu no samba no desfile das Escolas no Caminho Niemeyer junto com outro fã declarado do Carnaval, o vice-prefeito, Paulo Bagueira, e o pré-candidato ao Governo do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves.

Na ocasião, Grael, contou sobre a alegria da volta do Carnaval de Niterói este ano.

“Após um longo período desafiador, poder reviver essa emoção foi simplesmente incrível! Atuamos em todas as frentes para realizar um carnaval com toda a estrutura e isso contribuiu para avançarmos na qualidade e na visibilidade desta celebração tão importante. O carnaval foi realizado pela primeira vez no Caminho Niemeyer, com toda a segurança e infraestrutura", afirmou o chefe do Executivo.

O prefeito classificou o evento como histórico. "Foi uma emoção enorme poder ver esse trabalho tão lindo realizado pelas comunidades da nossa cidade. Parabéns a todas as escolas pelo desempenho e trabalho neste lindo carnaval”, declarou Grael.



Já o vice-prefeito Paulo Bagueira, por uma rede social, disse que o Carnaval 2022 de Niterói foi um sucesso. "Os desfile das nossas escolas de samba no Caminho Niemeyer foram encerrado ontem (Domingo) com chave de ouro. Durante os três dias, o Caminho Niemeyer serviu de palco para a mais importante festa popular que ganhou, enfim, um local a altura da sua importância", afirmou Bagueira.

Ele fez questão de dar os parabéns a todos os envolvidos: "Grande trabalho da Prefeitura e todo o seu corpo técnico, político e administrativo. Os sambistas da cidade e os milhares de foliões que lotaram as arquibancadas numa festa de paz e harmonia. Ano que vem faremos mais e melhor, com toda certeza. Registro aqui, para finalizar, uma agradecimento especial ao prefeito Axel Grael que acreditou prontamente na nossa proposta de levar os desfiles para o Caminho Niemeyer e ao ex-prefeito Rodrigo Neves pelo empenho na revitalização do nosso carnaval desde o primeiro ano dos seus dois exitosos mandatos", realçou o vice-prefeito.