Com apenas 14 anos a talentosa cantora Marina Malfacini desperta sentimentos em suas músicas. - Divulgação

Com apenas 14 anos a talentosa cantora Marina Malfacini desperta sentimentos em suas músicas. Divulgação

Publicado 26/04/2022 14:54 | Atualizado 26/04/2022 15:02

Cantora, compositora e atriz. Essa é Marina Malfacini, niteroiense de apenas 14 anos que já possui mais de 11 pecas de teatro musical com duas premiações. Segundo ela, o amor pela música começou desde cedo, quando aos 9 anos de idade foi integrante do coral Palavra Cantada.

É tanto talento prematuro que atualmente integra o quadro Dicas Culturais do programa "Vinilzinho", na Rádio Uerj e na Rádio MEC, onde traz sugestões de lugares interessantes para passear com a garotada, dando dicas de livros, espetáculos, shows, entre outros.

Marina explicou que seu maior objetivo é se conectar com pessoas que tenham a mesma vibe que a sua, com uma boa energia e pensamentos positivos. "Passar minha mensagem com amor e paixão, é o que gosto de fazer. Ajudar as pessoas a se conectarem com elas mesmas é o que eu acredito", diz Marina.

Jovem e bonita gosta de ir à praia, surfar e cantar são os maiores hobbies da cantora praiana que acredita na energia dos cristais, gosta de observar a lua e ama o mar, além de ter uma ligação intensa com toda e qualquer forma de arte.

"Eu amo todas as formas de arte, por isso desde pequena optei pelo teatro, eu queria estar sempre inserida nesse mundo de criação. A música me dá a possibilidade de fazer arte na minha cidade e é através da música que dizemos o que as palavras não conseguem expressar. Cada música desperta um sentimento e isso é maravilhoso" contou a notável.

Marina também compõe e suas letras descrevem literalmente seu modo “Good Vibes” de levar a vida. Sua produção de show tem como proposta levar ao público, músicas selecionadas a partir da sua escuta pessoal, com um leve toque de nostalgia dos anos 1980, inserindo músicas consagradas e já conhecidas pelo grande público, além apresentar suas composições, que já estarão disponíveis nas plataformas digitais.

"A internet é uma forma de compartilhar conhecimentos, experiências e informações, tornando acessível a entrega para todas as pessoas", revelou ela.