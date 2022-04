A nova Diretoria do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) do Núcleo de Niterói vai tomar posse na Câmara dos Vereadores para o biênio 2022-2023. - Divulgação

Publicado 27/04/2022 10:29

A Câmara Municipal de Niterói vai receber na sexta-feira (6/5), às 15h, para cerimônia de posse, a nova Diretoria do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) do Núcleo de Niterói para o biênio 2022-2023. Dentre os eleitos, serão empossados a presidente Christiane Barbosa, os vice-presidentes Felipe Fernandes e Marysol Salustiano, e os advogados militantes em Direito das Famílias e Sucessões, no município de Niterói e em outros estados da Federação.

O IBDFAM é uma entidade técnico-científica, sem fins lucrativos, que tem o objetivo de desenvolver e divulgar o conhecimento sobre o Direito das Famílias. O Instituto reúne entre seus membros advogados, assistentes sociais, defensores públicos, desembargadores, promotores e procuradores de justiça, juízes, psicanalistas, psicólogos e estudantes. O IBDFAM também atua como força representativa nas demandas sociais que recorrem à justiça.



O presidente da Câmara Municipal de Niterói, vereador Milton Cal, falou sobre a importância do ato. "Desejo boa sorte à nova diretoria e exaltarei sempre a importância do instituto no trabalho junto às demandas sociais relacionadas ao Direito da Família", concluiu Cal.