A Folia da Viradouro fez um belíssimo carnaval e foi a grande campeã. - Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Publicado 27/04/2022 08:03 | Atualizado 27/04/2022 08:30

A escola de samba Folia da Viradouro é a grande campeã do Grupo A do Carnaval de Niterói. Com o enredo sobre o bairro de Jurujuba, a agremiação teve a maior pontuação após a apuração realizada no Clube Canto do Rio, no bairro de São Domingos. Em segundo lugar, ficou a Alegria da Zona Norte, e a Magnólia Brasil chegou na terceira colocação. A apuração foi transmitida ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura de Niterói: @niteroipref (Instagram) e @PrefeituraMunicipaldeNiteroi (Facebook).

As 10 escolas do Grupo A fizeram a alegria dos foliões no sábado (23), no Caminho Niemeyer. O espaço foi um diferencial do Carnaval de Niterói. O Caminho Niemeyer foi transformado em uma arena com arquibancada para 5 mil pessoas. Foi montada uma arena com formato em “U”, na qual as escolas entraram, desfilaram e saíram pelo mesmo local por onde entraram. A entrada do público foi gratuita.

O secretário municipal de Participação Social e presidente da Comissão de Carnaval da Prefeitura de Niterói, Anderson Pipico, classificou como “memorável” o primeiro desfile na cidade após dois anos de pandemia da Covid-19.

“Fiquei muito feliz por participar desta grande festa depois de dois anos de pandemia. Criamos uma grande estrutura no Caminho Niemeyer e pudemos oferecer segurança e conforto para os sambistas, público e todos que participaram de uma forma geral”, disse Anderson Pipico.

O presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), Paulo Novaes, parabenizou a Folia da Viradouro pelo título.

“Essa vitória da Folia do Viradouro, a grande campeã do Carnaval Niterói 2022, vem cheia de simbolismo, já que entra assim na história da cidade como a primeira campeã da nova passarela do samba Mário Dias! Parabenizo a comunidade e todos que desfilaram”, destacou Novaes.

“Trabalhamos para fazer um belíssimo carnaval. Quando ficamos sabendo que o carnaval seria no Caminho Niemeyer, sabíamos que teríamos que fazer um carnaval ainda mais grandioso. Esse novo espaço foi uma conquista muito grande para as escolas da cidade. Não precisamos ir para nenhum outro lugar. O carnaval de Niterói é maravilhoso e nós tivemos o apoio que precisávamos”, afirmou Marcelo Serpa, vice-presidente da campeã Folia do Viradouro.

No Grupo B, a grande vencedora foi a escola de samba Cacique de São José. E no Grupo C, a vencedora foi a Garra de Ouro. Cubango e Santa Cruz foram rebaixadas para a Série Prata e desfilam na Intendente em 2023.

Consulta pública - Além da apuração oficial dos jurados, a Prefeitura promoveu uma consulta pública on-line para escolher a melhor agremiação de cada grupo (A, B e C). Esta foi a primeira vez na história do Carnaval niteroiense que houve votação popular para a escolha das melhores agremiações. As vencedoras da consulta popular foram Sabiá (Grupo A), Império de Arariboia (Grupo B) e Império de Charitas (Grupo C).