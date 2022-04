Segundo informações da CDL-Niterói esta será a primeira data comemorativa a registrar resultado positivo depois da pandemia. - Luciano Belford/Agencia O Dia

Segundo informações da CDL-Niterói esta será a primeira data comemorativa a registrar resultado positivo depois da pandemia.Luciano Belford/Agencia O Dia

Publicado 26/04/2022 18:33 | Atualizado 26/04/2022 19:04

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL-Niterói), Luiz Vieira, disse nesta terça-feira (26) ao O Dia que está com uma boa expectativa de venda e espera um aumento de 10% para o Dia das Mães, em comparação com o mesmo período do ano passado. A data, esse ano, será celebrada no domingo (8) de maio.

"Na realidade existe uma retomada aos índices normais que tínhamos antes da pandemia. Ainda não conseguimos atingir o nível anterior, mas aos poucos a economia retoma e as pessoas voltam às ruas para efetuarem as suas compras e isso na realidade faz com que o lojista se recupere", afirmou Vieira.

Segundo o presidente da CDL-Niterói, apesar do mês de abril no ano passado os comerciantes terem sofridos com um confinamento e o comércio fechado parte do mês, em maio eles funcionaram normalmente.

"Tenho certeza absoluta que vamos fazer um grande Dia das Mães esse ano. Essa data é muito representativa e é a segunda melhor depois do Natal e estamos com tudo preparado. Sabemos que vamos ter muitas comprar digitais no E-commerce, mas também haverá muitas compras físicas, mas já estamos na expectativa de bons resultados", ressaltou o presidente da CDL-Niterói.



Segundo as informações, os eletrônicos continuam sendo os presentes mais procurados pelos clientes, seguidos de produtos pessoais, como roupas e sapatos. “Acredito que o ticket médio gasto com o presente para as mães será de R$ 100,00. As vendas também aumentam nesse período pelos presentes para outros membros da família. Muitas pessoas presenteiam as avós, tias e madrinhas”, exemplificou Vieira.



A vendedora de uma loja de roupas no Centro, Fernanda Pereira, de 39 anos, explicou que a loja já está preparada para as vendas de produtos para as ‘mamães niteroienses’. “Estamos com estoque cheio, vitrine arrumada e roupas especiais e só falta o movimento aumentar. Muitas pessoas estão vindo pesquisar preços, ter ideias de presentes e se informar. Estamos otimistas", comentou a vendedora.

No Rio, pesquisa do Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e do Sindicato dos Lojistas do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio) mostra que 71% dos empresários entrevistados estimam vender 5% a mais no Dia das Mães, que promete ser primeira data com alta de vendas desde a pandemia da covid-19, além de ser a maior data comemorativa do comércio depois do Natal.

A pesquisa, que ouviu mais de 300 lojistas da cidade do Rio de Janeiro, contou com a participação de empresários dos setores de vestuário, calçados e bolsas, joias e bijuterias, perfumaria e cosméticos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis e telefonia celular.

De acordo com Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio e do SindilojasRio, os lojistas estão otimistas com as vendas no Dia das Mães e se a estimativa de crescimento de 5% se concretizarem será a primeira data comemorativa a registrar resultado positivo depois da pandemia.

“É sempre bom ressaltar que ainda não recuperamos o nosso volume de vendas e que todas as datas comemorativas nos últimos três anos registraram resultados negativos. Por isso os lojistas estão animados e esperam aumento de vendas. Com esse objetivo os comerciantes criaram uma série de estímulos para aumentar as vendas, entre promoções, descontos, sistemas de crédito diferenciados e diversificação de produtos, apostando na segunda data comemorativa mais importante do ano”, explica Aldo.



Os lojistas estimam que o preço médio dos presentes por pessoa deve ser de cerca de R$ 100 e que os clientes deverão utilizar o cartão de crédito parcelado como forma de pagamento, seguido de cartão de loja, cheque parcelado, a prazo (crediário), dinheiro e cartão de débito.

De acordo com a pesquisa os lojistas acreditam que vestuário, calçados, bolsas e acessórios, joias e bijuterias, perfumaria e produtos de beleza, óculos e celulares devem ser os presentes mais vendidos.

A pesquisa do CDLRio e do SindilojasRio mostra que os lojistas optaram pela promoção, propaganda, facilidade de pagamento, descontos no total das compras, sorteio de brindes, kits promocionais e novos produtos. Os empresários dos setores de vestuário e calçado, também acreditam que os lançamentos de novas coleções vão alavancar as vendas, enquanto que no setor de telefonia celular, a aposta está sendo nas promoções. Já os de eletrodoméstico e eletroeletrônico estão investindo em campanhas publicitárias.