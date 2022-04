"Matemática para concursos" foi escrito com o objetivo de oferecer uma alternativa didática. - Divulgação

O ano de 2022 mostra um momento sanitário bem mais favorável que os últimos dois anos, período em que a pandemia suspendeu uma série de atividades, inclusive a realização de concursos. E com o retorno das provas, muitos querem se dedicar aos estudos, principalmente de matemática. Por isso, quatro professores de exatas se reuniram e escreveram o livro “Matemática para concursos”. O lançamento, que será feito pela Pod Editora acontecerá no dia 22 de maio (domingo), às 17h, no Restaurante Jambeiro, no Ingá, na Zona Sul de Niterói.

A obra é organizada pelos seguintes especialistas da disciplina: a doutora em Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Marina Tebet Azevedo de Marins; pelo engenheiro civil formado pela UFF Jorge Rodrigues, pelo Licenciado e Bacharel em Matemática pela segunda turma da FAHUPE – Faculdade de Humanidades Pedro II; Mestre em Sistemas de Gestão pelo LATEC/UFF e Doutor em Patologia pela Faculdade de Medicina da UFF, Licínio Esmeraldo da Silva; e pela mestre em matemática pelo Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal Fluminense (UFF), Márcia da Silva Martins, autora de mais de dez livros.

De acordo com os quatro autores, “Matemática para concursos” foi escrito com o objetivo de oferecer uma alternativa didática para auxiliar quem pretende se familiarizar e/ou aprofundar seus conhecimentos sobre os tópicos de Matemática, que constam, não apenas nos programas do Ensino Médio, como também e principalmente aos que estão se preparando para prestar concursos para variadas instituições públicas e privadas, que pressupõem o conteúdo que o presente livro trata.

“Ao redigir essa obra, nós, os quatro autores, primamos pelo uso de uma forma didática, seguindo a seguinte linha: apresentação de cada noção através de definições, ilustrações, exemplos, exercícios e questões com as respectivas soluções”, comentou Márcia Martins, que deu aulas na UFF por mais de 30 anos, de 1985 a 2016.

Com a experiência de quem também deu aulas por décadas na UFF até se aposentar, Marina Tebet explica o que o livro apresenta para quem deseja se aprimorar no tema, principalmente para quem considera a matemática um bicho de sete cabeças.

“O leitor vai encontrar questões sobre conjuntos, conjuntos de números e desigualdades, expressões e equações algébricas, sequências e séries, trigonometria, funções, funções exponenciais e logarítmicas, análise combinatória, matrizes e determinantes, geometria, geometria analítica, estatística, probabilidades, matemática financeira e lógica”, detalha Marina.

Tendo atuado como perito do juízo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e sendo o atual chefe do Setor Técnico da Diretoria Operacional de Obras Diretas da SOMAR – Autarquia Municipal de Serviços de Obras de Maricá, Jorge Rodrigues dá mais detalhes.

“Reunimos nesse material uma coletânea de questões, sempre com vistas a aclarar cada assunto abordado, de modo a estimular a aprendizagem desse ramo – a Matemática”, diz Jorge.

Finalmente Licínio, professor da UFF por quatro décadas (1978 a 2018) e fundador do Departamento de Estatística da instituição comenta que o livro “visa à apuração da habilidade do leitor para: entender a linha estrutural que permeia os variados tópicos matemáticos abordados”.

A obra conta com os mais de trinta anos de experiência acadêmica e didática dos docentes oriundos da Universidade Federal Fluminense, o que imprime clareza e objetividade na apresentação dos tópicos abordados.

Os quatro autores, convidam o leitor a se debruçar sobre esta obra, procurando, primeiramente compreender os conceitos apresentados e resolver a gama de questões contidas no livro. Em seguida observar as soluções apresentadas, com a finalidade de dirimir as dúvidas que aparecerem ao longo do estudo.