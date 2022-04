O campeonato e o ranking municipal também valerão para selecionar os dois melhores niteroienses. - Divulgação PMN - Foto: André Cyriaco

O campeonato e o ranking municipal também valerão para selecionar os dois melhores niteroienses.Divulgação PMN - Foto: André Cyriaco

Publicado 29/04/2022 14:28

O Circuito Nova Geração de surfe, que reúne os melhores surfistas de até 14 anos, estará de volta no Canal de Itaipu, na Região Oceânica de Niterói. A competição acontece neste domingo (01/05), com os jovens talentos do esporte competindo pelas melhores ondas na Região Oceânica.

A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, apoia o Circuito, promovido pela Associação de Surfe de Niterói (ASN).



As categorias serão as mesmas da última edição, Sub-14 (nascidos a partir de 2008), Sub-12 (nascidos a partir de 2010), Sub-12 Feminina (nascidas a partir de 2010), Sub-10 (nascidos a partir de 2012) e Sub-8 (nascidos a partir de 2014).

O campeonato e o ranking municipal também valerão para selecionar os dois melhores niteroienses por categoria que integrarão o Time ASN no Circuito Estadual. A inscrição pode ser feita através do whatsApp 21 99804-5295 ou para o email [email protected]

29-04 -2022 -O Circuito Nova Geração de surfe, que reúne os melhores surfistas de até 14 anos, estará de volta no Canal de Itaipu. A competição acontece neste domingo (01/05), com os jovens talentos do esporte competindo pelas melhores ondas na Região Oceânica. A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, apoia o Circuito, promovido pela Associação de Surfe de Niterói (ASN).

As categorias serão as mesmas da última edição, Sub-14 (nascidos a partir de 2008), Sub-12 (nascidos a partir de 2010), Sub-12 Feminina (nascidas a partir de 2010), Sub-10 (nascidos a partir de 2012) e Sub-8 (nascidos a partir de 2014). O campeonato e o ranking municipal também valerão para selecionar os dois melhores niteroienses por categoria que integrarão o Time ASN no Circuito Estadual. A inscrição pode ser feita através do whatsApp 21 99804-5295 ou para o email

[email protected]

.

Competição acontecerá no domingo, no Canal de Itaipu