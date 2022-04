Universidade ocupa a oitava posição nacional no CWUR. - Paula Fernanda - SCS/UFF

Universidade ocupa a oitava posição nacional no CWUR.Paula Fernanda - SCS/UFF

Publicado 28/04/2022 13:28

A Universidade Federal Fluminense (UFF) foi classificada como a oitava colocada do Brasil no critério de Empregabilidade do ranking do Center for World University Rankings (CWUR), divulgado na segunda (25/4). Para a edição de 2022, foram analisadas 19.788 instituições de todo o mundo.



Segundo levantamento do Núcleo Institucional de Dados Integrados da UFF, a universidade figurou também como a 21ª colocada no ranking nacional entre 57 instituições universitárias brasileiras. Manteve posição similar nos últimos anos, além de ter avançado duas posições nos últimos dois anos no quesito Empregabilidade.



De acordo com a pró-reitora de graduação Alexandra Anastácio, “esse ranking demonstra que a UFF não se restringe somente a fomentar o ingresso de quase 10.000 estudantes por ano, nos mais de 130 cursos de graduação, mas busca implementar ações que permitam ao estudante a obtenção de uma vaga de emprego, bem como, responder às demandas de desenvolvimento científico, cultural, tecnológico e econômico dentro e fora do país”.



O CWUR, autor do estudo, é uma consultoria dos Emirados Árabes que, desde 2012, produz um ranking considerado pioneiro e amplo por analisar quatro indicadores com diferentes realidades e proporções para a definição do resultado final.

Os quatro indicadores do CWUR são: Educação, que indica a proporção de ex-alunos que atuam em posições de destaque em instituições acadêmicas (25%); Empregabilidade, que aponta a proporção de ex-alunos que ocupam um lugar de relevância no setor empresarial (25%); Qualidade do corpo docente, que aborda a proporção de docentes que obtiveram distinções acadêmicas (10%); e Pesquisa, medido pela qualidade da produção científica da instituição (40%).