Marcela Lanna é uma artista visual que trabalha com pintura, desenho e ilustração. - Divulgação PMN - Foto: Divulgação

Marcela Lanna é uma artista visual que trabalha com pintura, desenho e ilustração.Divulgação PMN - Foto: Divulgação

Publicado 29/04/2022 14:39

A galeria permanente do Centro Administrativo da Prefeitura de Niterói está com a exposição “Vida Espatulada”, da artista Marcela Lanna. Os quadros são trabalhados totalmente com espátulas bem ricas em tinta. Segundo ela, não existe o uso do pincel nas obras. "A espessura da tinta traz riqueza e volume às paisagens. A técnica de traços carregados em tinta constrói paisagens à distância. A experiência visual ao se olhar as obras de longe e de perto são diferentes", explicou a artista.



Por ser míope, Marcela Lanna sugere retirar os óculos ou franzir os olhos para enxergar as telas com outra percepção. Em algumas situações, pelo jogo de cores dos quadros, é possível ter a sensação de que as paisagens estão em 3D. Para elaborar as obras, a artista se inspirou em paisagens que remetem a viagens físicas e imaginárias de Marcela Lanna. Os quadros mostram o que a artista viu, mas, principalmente, o que ela sentiu. As obras são frutos da observação da natureza.



Marcela Lanna é uma artista visual que trabalha com pintura, desenho e ilustração. Ela participa ativamente de exposições individuais e coletivas; feiras; salões de Belas Artes (troféu de bronze em Salão do Clube Naval do Rio de Janeiro com a escultura “Coração Bomba”); competições de live painting (medalhas de bronze e prata nas competições do ArtBattle); e parcerias artísticas.



Marcela começou na pintura em porcelana aos 12 anos e teve aulas de desenho em carvão e nanquim no Museu Lila Carneiro Gonçalves em Cataguases (MG). A artista se formou em Comunicação Social na PUC-Rio e fez cursos de História da Arte e Pintura na Missouri State University (EUA). Marcela estudou na EAV Parque Lage, Ateliê da Imagem, Grupo Estação, Casa de Cultura Laura Alvim e Atelier Jô Grassini.

Ela também trabalhou na Incubadora Cultural do Instituto Gênesis (PUC-RIO); na agência internacional Giovanni+DraftFCB; e em canais de televisão por assinatura. Atualmente, Marcela Lanna tem o próprio atelier em Niterói e um canal sobre arte no Youtube: https://www.youtube.com/user/MarcelaLan.