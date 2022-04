Na segunda-feira (2/5) serão imunizados os idosos a partir de 75 anos. - Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 29/04/2022 17:57

A Prefeitura de Niterói vai iniciar um novo calendário da quarta dose ou segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Na segunda-feira (02) serão imunizados os idosos a partir de 75 anos e o calendário segue por idade até atingir os 60 anos. Para os idosos a partir de 80 anos será mantido o intervalo de 4 meses entre as doses, já os idosos entre 60 e 79 anos, o intervalo será de 6 meses.

O secretário municipal de Saúde de Niterói, Rodrigo Oliveira, considera a medida fundamental para esse grupo populacional.

“Niterói possui boa cobertura vacinal e melhora no quadro dos números relacionados a internação, casos e óbitos de Covid-19. Dentre outras medidas, a vacinação contribuiu para alcançarmos esse cenário. Por isso é fundamental que o idoso procure uma unidade de imunização para receber, de acordo com o calendário”, afirmou o secretário.

Para receber a vacina é preciso apresentar identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante das doses anteriores. A imunização está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas, com entrada até as 16 horas, nas policlínicas do Vital Brazil, Barreto, Itaipu e São Lourenço.

O calendário da quarta dose ou segunda dose de reforço contra a Covid-19 é o seguinte:

02/05 - a partir de 75 anos;

05/05 - a partir de 70 anos;

09/05 - a partir de 65 anos;

12/05 - a partir de 60 anos;

Confira os locais de vacinação:

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré, s/nº, Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº, São Lourenço.