O grupo Fundo de Quintal será a principal atração das comemorações do Dia do Trabalhador, em Niterói. - Divulgação

O grupo Fundo de Quintal será a principal atração das comemorações do Dia do Trabalhador, em Niterói.Divulgação

Publicado 29/04/2022 16:00

O grupo Fundo de Quintal será a principal atração das comemorações do Dia do Trabalhador, em Niterói. O show, organizado pela Prefeitura de Niterói, por meio da Coordenadoria Geral de Eventos (CGE), acontecerá neste domingo (01/05), a partir das 17h, na Praça de Esportes João Saldanha, no bairro de Santa Bárbara, zona norte da cidade. Às 10h, será celebrada uma missa em celebração ao Dia do Trabalhador no palco montado para os shows.



Após a abertura da festa, a primeira atração a subir ao palco será a Escola de Samba Mistura de Raça, às 18h. Logo em seguida, às 19h, é a vez do grupo Mulheres no Samba de Niterói. Às 20h30 se apresenta o grupo Marabô. E para finalizar, às 22h, o consagrado Grupo Fundo de Quintal, entra no palco com Bira Presidente, Sereno, Ubirany, Ademir Batera, Marcio Alexandre e Junior Itaguaí para colocar todos para sambar com temas consagrados como “O Show Tem Que Continuar”, “A Amizade”, “Do Fundo do Nosso Quintal”, “Só Felicidade”, “Insensato Destino” e “Conselho”.



A programação é a seguinte para a Festa do Trabalhador de Niterói:

Local: Praça de Esportes João Saldanha; às 10h – Missa em celebração ao Dia do Trabalhador.

Início do evento: 17h; 18h - Escola de Samba Mistura de Raça; 19h - Mulheres no Samba de Niterói;

20h30 - Marabô e às 22h - Grupo Fundo de Quintal.