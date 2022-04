Depois de uma primeira edição de sucesso em 2021, o Favela Inova Niterói retorna. - Divulgação Acierj

Depois de uma primeira edição de sucesso em 2021, o Favela Inova Niterói retorna.Divulgação Acierj

Publicado 29/04/2022 16:27

O programa Favela Inova Niterói 2.0 está com o processo de inscrições aberto para jovens empreendedores, entre 18 e 29 anos, da cidade de Niterói de comunidades. Segundo as informações, a meta é promover a transformação social do município e a democratização do ensino, o programa irá premiar os idealizadores dos projetos vencedores com bolsas de estudo integrais para qualquer curso de graduação em uma renomada Universidade.

Depois de uma primeira edição de sucesso em 2021, o Favela Inova Niterói retorna para mais uma edição para fornecer apoio a jovens empreendedores de comunidades periféricas através de trilhas de conhecimento, com mentorias de empresários que possuem maior experiência no mercado. Os selecionados para participar do Favela Inova Niterói atuarão mais uma vez em uma das duas frentes do programa: Germinação, voltada para projetos que ainda estão na fase de ideação; ou Incubação, para os responsáveis por empreendimentos que já estão sendo desenvolvidos, informalmente, e que desejam apoio para potencializar seus negócios", afirmou a Associação Comercial e Industrial do Estado do Rio de Janeiro de Niterói (Acierj-Niterói) no texto.



Ao final do programa, os projetos serão apresentados a investidores de diferentes modalidades e segmentos. Os idealizadores dos empreendimentos vencedores receberão como prêmio bolsas integrais de estudo para qualquer curso de graduação. Além disso, o vencedor da categoria votação popular receberá uma premiação em dinheiro.

A ação é promovida pelo Pólen, o Polo de Inovação da Unisuam, em parceria com a Acierj-Niterói. A equipe responsável por promover o programa ressalta que o Favela Inova é um grande exemplo de como a parceria entre os setores público e privado pode trazer grandes benefícios para a população, seja na economia local ou na educação.

"O Favela Inova é o melhor programa de inovação e tecnologia já realizado no Brasil em parceria com o poder público, academia e iniciativa privada. Um programa vencedor", afirmou Igor Baldez, presidente da Acierj-Niterói.

Já o gerente de Inovação e Internacionalização do Pólen, Diego Braga, comemorou o sucesso da ação. “Na primeira edição do Favela Inova Niterói, conhecemos muitos projetos incríveis e comprovamos que os jovens têm a capacidade de causar uma grande transformação social se tiverem o apoio necessário. Temos certeza de que teremos mais uma edição de sucesso desta vez”, destacou Diego Braga,



Para Ana Carolina, CEO da Circuito Kids, participar da primeira edição do Favela Inova Niterói foi uma experiência única. "Não só pelo conteúdo oferecido, mas também pela valorização de startups que se originaram nas comunidades da cidade. Como fundadora do Circuito Kids, posso afirmar que o Favela Inova trouxe uma outra visão sobre empreendedorismo, é um prazer fazer parte do ecossistema do Pólen”, afirmou ela.



Sobre o Pólen - O Pólen é o polo de inovação da Unisuam, o Centro Universitário Augusto Motta, localizado no Rio de Janeiro. Formada por uma equipe multidisciplinar de profissionais, a instituição tem como objetivo ajudar a transformar ideias em negócios reais e rentáveis, através de: mentorias, consultorias, treinamentos, desenvolvimento de networking e outros pontos fundamentais na carreira de qualquer empreendedor.