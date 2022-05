A previsão de conclusão das obras é março de 2023. - Divulgação PMN - Foto: Leonardo Simplício

Publicado 02/05/2022 15:29

As obras de restauração da Ilha da Boa Viagem foram iniciadas pela Prefeitura de Niterói. Com investimento de R$5,5 milhões, o Castelo (sede dos escoteiros), a Capela Nossa Senhora da Boa Viagem e o Fortim serão completamente restaurados. O projeto prevê também uma área administrativa e um ambiente cultural com espaço para exposições. A previsão de conclusão das obras é março de 2023.

O presidente da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa), Paulo Cesar Carrera, explicou que o conjunto arquitetônico é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). E, devido à importância histórica da área e também por seu grande potencial turístico, o Município apresentou um projeto ao Iphan, que foi aprovado, e a Prefeitura assumiu a obra com recursos próprios.

“Todo o processo seguiu o protocolo com os órgãos competentes, tanto para o trabalho de contenção de encostas, realizado em 2019, quanto o de restauro. A intervenção do conjunto de monumentos históricos da Ilha será realizada sem descaracterizar o patrimônio histórico. A reabertura do espaço, considerado um dos cartões postais da cidade, representará mais um importante incentivo da Prefeitura ao turismo local”, enfatizou Carrera.

De acordo com ele, para a contenção da encosta foram realizadas intervenções em seis pontos, aplicando técnicas como solo grampeado, cortina atirantada e viga estaqueada. As obras de contenção foram iniciadas em dezembro de 2019 e já foram concluídas. O investimento para a contenção da área foi de R$ 1,8 milhão.

História – Importante patrimônio histórico e turístico da cidade, a Ilha da Boa Viagem abriga dois monumentos históricos: a capela de Nossa Senhora da Boa Viagem e o fortim, ambos do século XVIII. Entre a Segunda Guerra Mundial e o fim da década de 1940, também foram construídas mais duas muralhas, sendo uma delas semelhante a um pequeno castelo. A Ilha conecta-se ao continente por meio de uma ponte de concreto. Tombada como patrimônio natural e histórico, Boa Viagem tem edificações construídas no alto de uma escada de 127 degraus, o que torna o local um destino curioso, cheio de vistas deslumbrantes.