Não há registro de vítimas e as equipes da Prefeitura de Niterói estão nas ruas trabalhando. - Reprodução

Publicado 30/04/2022 19:36 | Atualizado 30/04/2022 19:54

Nas últimas 24h foram registrados pela Defesa Civil 154 mm de chuva no Barreto, na Zona Norte, de Niterói. Segundo as informações, a Defesa Civil do município já acionou as sirenes em áreas de risco das comunidades de Coronel Leôncio e Tenente Jardim. Não há registro de vítimas e as equipes da Prefeitura de Niterói estão nas ruas trabalhando.

No início da tarde deste sábado (30/4) o vice-prefeito, Paulo Bagueira, esteve na Policlínica João Vizella para tomar a dose de vacina contra a gripe e aproveitou para conversar com moradores e ver as ações das equipes da Prefeitura. "Agora é a hora de atuar na desobstrução de ralos para diminuir os efeitos negativos da forte chuva que caiu, principalmente no início da manhã na região", afirmou Bagueira.

A Zona Norte foi a região que registrou os maiores índices de chuva no município.

OCORRÊNCIAS - Desde a noite de sexta-feira (29/04), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) já atuou em mais de 215 ocorrências relacionadas às chuvas em todo o Estado. Foram 46 salvamentos de pessoas; 81 cortes de árvores; 28 deslizamentos, desabamentos e 64 alagamentos e inundações.

Na capital fluminense, o Corpo de Bombeiros RJ foi acionado para 11 salvamentos de pessoas; 13 cortes de árvores; 11 deslizamentos/ desabamentos e 36 alagamentos/ inundação. Os bombeiros também socorreram cinco pessoas em um rio em São Gonçalo, no bairro Monjolos. Uma delas foi resgatada sem vida. A previsão do tempo é de pancadas de chuva forte em pontos isolados durante a tarde e chuvas moderadas durante a noite e a madrugada.