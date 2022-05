Os empresários vão ser reunir no restaurante Da Carmine para encontro com o secretário Municipal de Obras. - Divulgação

Os empresários vão ser reunir no restaurante Da Carmine para encontro com o secretário Municipal de Obras. Divulgação

A Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL-Niterói) vai realizar, nesta terça-feira (3/5), a partir das 9h, no restaurante Da Carmine, em Itaipu, mais uma edição do Café Empresarial - Gestão Organizacional de Empresas para discutir o tema: “Obras na Região Oceânica”, com o secretário Municipal de Obras Vicente Temperine.

Segundo o presidente da CDL-Niterói, Luiz Vieira, o evento é gratuito e retorna aos poucos após a paralisação, devido ao confinamento social.

"No nosso primeiro café falamos sobre a política de trânsito e agora vamos falar sobre as obras da Região Oceânica, principalmente do Engenho do Mato, os projetos de drenagem e pró-sustentável, a recuperação das vias, a orla de Piratininga, as ciclovias, ou seja, tenho certeza absoluta que será uma grande oportunidade de se obter o informações, através do secretário Municipal de Obras, que estará presente e poderá tirar as dúvidas dos empresários", afirmou Vieira.

Segundo ele, o evento na Região Oceânica também será para valorizar o comércio local. "Será uma oportunidade de se participar de uma manhã de conhecimento e networking. Também queremos buscar a integração e o desenvolvimento econômico e social da nossa cidade", ressaltou o presidente.



O evento também será transmitido por live @cdl.niteroi