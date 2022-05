Grael destacou as prioridades neste momento de retomada econômica. - Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 02/05/2022 16:30

A Prefeitura de Niterói realizou, na última sesta sexta-feira (29), o segundo Encontro de Gestores de 2022, o oitavo da gestão do prefeito Axel Grael. A reunião teve a presença de todos os secretários e dos presidentes das empresas municipais, que apresentaram o andamento das metas para 2022. Cerca de 30% dos objetivos da Prefeitura para este ano já foram alcançados. O prefeito Axel Grael destacou que a prioridade neste momento é entregar para a população uma série de investimentos relevantes neste momento de retomada econômica, como as intervenções anunciadas no âmbito do Programa Niterói 450 anos.

O prefeito Axel Grael destacou que a cidade vive um momento único, com todas as condições para executar projetos que representam um investimento de R$ 2 bilhões até 2024.

“Nosso foco é na execução. Vamos fazer essas entregas para a população. Temos todas as condições de mudar a cidade nesta gestão. Mas não abrimos mão da transparência e da responsabilidade administrativa. Vamos agir sempre com absoluto equilíbrio para não corrermos riscos gerenciais e administrativos. Como poder público, agimos de acordo com regras e elas sempre serão cumpridas. Precisamos ser sempre auditáveis”, afirmou Axel Grael.

A controladora-geral do município, Cristiane Mara Rodrigues Marcelino, afirmou que o órgão tem evoluído em métodos, técnicas e na forma de atuação impessoal e de acordo com as normas do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP).

“O prefeito disse que as metas serão alcançadas e executadas porque são investimentos que trazem melhorias para a cidade. Mas que ele não abre mão da atuação da Controladoria, que zela pelo patrimônio público de uma forma eficaz, técnica e impessoal. Continuaremos a avançar sempre com o foco de proteger o patrimônio público e executar e investir com responsabilidade”, disse Cristiane Marcelino.

A secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Ellen Benedetti, disse que a Prefeitura tem trabalhado em ações para dar maior celeridade processual como, por exemplo, a digitalização da administração municipal.

“A estratégia de transformação digital da Prefeitura está vinculada a uma estratégia de acelerar os serviços públicos e a forma como o município atende às demandas populares. Neste sentido, estamos implementando o Processo Eletrônico para agilizar a tramitação dos processos. Niterói é uma cidade comprometida com uma gestão eficiente. A estratégia de transformação digital está alinhada a isso porque nos garante maior celeridade e, ao mesmo tempo, maior transparência do gasto público”, explicou Ellen Benedetti.

Durante o Encontro de Gestores, praticamente todas as secretarias assinaram o Pacto de Gestão, que é um compromisso de gastos para o ano. Algumas áreas prioritárias receberam mais recursos do que o previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) em razão do superávit fiscal. Nos próximos dias, o Pacto de Gestão será assinado por todas as secretarias.

A secretária municipal de Fazenda, Marília Ortiz, fez um balanço do cenário econômico do país e do estado do Rio de Janeiro e destacou que Niterói tem, hoje, a capacidade de fazer investimentos sem se endividar.

“Niterói está vivendo um momento único na sua história em razão do volume expressivo de ingresso de royalties do petróleo. Em comparação com o mesmo período do ano passado, os royalties e participações especiais subiram 54%. Foi muito importante conversar com os secretários no sentido de que há recursos para investimentos, em compromisso com o pacto de retomada econômica e o Niterói 450”, afirmou Marília Ortiz.