A exposição de uma maternidade na Zona Sul de Niterói pretende ressaltar a importância e a beleza do momento gravídico. - Divulgação

Publicado 03/05/2022 15:04

Uma maternidade na Zona Sul, que é considerada referência em Niterói desde 2018 também quer se destacar nas homenagens as mães e vai realizar, a partir desta quinta-feira (5), a exposição: “Casas Coloridas – onde as barrigas contam histórias”. Segundo informações, o evento vai ressaltar a importância e a beleza do momento gravídico.

Conta a história que ao partir de um grupo de cinco mulheres com sua gestação bem aparente, a artista plástica Jacqueline Dalsenter demonstrou seu talento ao retratar como foi a trajetória da gestação de cada uma delas através da arte e o trabalho se tornou um sucesso.



“Demonstrar minha arte é algo que me move. Demonstrá-la numa tela viva e que vai gerar um ser humano, me emocionou demais pois tocou na minha essência de artista. Quero fazer algo que toque o coração de alguém”, disse Dalsenter.



"A “Casas Coloridas” é uma ação cultural do estabelecimento com a finalidade de acolher as mulheres que vão dar à luz na maternidade e conta, nesta edição, com as histórias da Bárbara, Emily, Juliana, Luiza e Valesca, que se sentiram emocionadas com a ação", afirmou os organizadores no texto.



A gestante Juliana Moreira disse que a sensação do momento foi maravilhosa. "O meu filho representa um renascimento para mim e para o meu marido. Tudo é diferente nesse novo ciclo e ter esse acolhimento só tornou a vinda do João mais bonita”, relatou Moreira.



Uma das idealizadoras do projeto, a publicitária Camila Carpenter, destacou o quanto é importante essa integração entre as mães e o hospital.



“É emoção a cada palavra. A intenção foi trazer ainda mais cor e amor para essas barrigas que são verdadeiras casas durante nove meses. Pelo brilho, vimos nos olhos das mamães e acredito que conseguimos alcançar nosso objetivo”, afirmou Carpenter.



A “Casas Coloridas” foi abraçada pelas lentes fotográficas da Isabella Ourique e Lucas Maroco Danni e pelo brilho da maquiadora Bruna Rosa.



“Emocionante, prazeroso e gratificante. Utilizar da minha arte para eternizar esse momento para as mães me fez amar participar dessa ação autêntica, verdadeira e intensa”, concluiu Ourique.



As obras resultantes desse projeto serão expostas no café do São Francisco Hospital e Maternidade, localizado na Rua Tapajós, 325, no Bairro de São Francisco, Niterói. A exposição também ficará disponível virtualmente para o público no site da Maternidade