Gestores de Niterói foram destaque pela implementação de importantes estratégias voltadas à resiliência contra desastres.Divulgação

Publicado 03/05/2022 13:40

Uma equipe da Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia de Niterói participou, na última segunda-feira (02), de mais uma etapa da Campanha Making Cities Resilient MCR2030 ("Tornando Cidades Resilientes", em tradução livre), do Escritório para Redução de Riscos de Desastre da Organização das Nações Unidas (ONU).

Na ocasião, foi realizada uma capacitação com os gestores municipais de Defesa Civil voltada para o aprimoramento das ações de redução de riscos de desastres. A instrução aconteceu no Centro Integrado de Controle e Comando (CICC), no Rio de Janeiro. Nas edições anteriores, Niterói obteve destaque pela implementação de importantes estratégias voltadas à resiliência contra desastres, chegando a ser indicada como Modelo em Resiliência.



Na reunião desta segunda, a equipe da ONU apresentou às defesas civis dos municípios e do estado a ferramenta de avaliação, para que ocorra a primeira etapa do processo de diagnóstico e avaliação da condição de resiliência, em consonância com os Marcos de Ação de Hyogo e Sendai, diretrizes internacionais para atingimento dos objetivos da Campanha MCR2030.



De acordo com o secretário municipal de Defesa Civil e Geotecnia, Walace Medeiros, Niterói foi o primeiro município do estado a fazer a adesão nesta fase da campanha. O trabalho vai começar com o diagnóstico atual das condições de cada município.



"Niterói, ao longo das últimas gestões, vem se destacando em estratégias de redução de riscos de desastres. Investimentos em monitoramento meteorológico, obras de contenção de encostas, de drenagem e estratégias de comunicação e participação da população têm sido fundamentais para o aumento progressivo e bem estruturado do nosso potencial de resiliência," destacou o secretário.