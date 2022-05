Axel Grael falou sobre a importância dos governos locais do mundo trabalharem de forma coordenada. - Divulgação PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 03/05/2022 15:23

Niterói foi representada, nesta terça-feira (03), pelo prefeito da cidade, Axel Grael, no encontro do Urban 7, grupo de trabalho do G7 voltado para debater questões da área urbana e das cidades. O G7 reúne os sete países democráticos mais desenvolvidos industrialmente e economicamente do mundo.

Grael, que também é vice-presidente de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), falou em nome da América Latina e foi o único da região a discursar no evento, que tem como tema “Abraçando o Mundo Urbano: Cidades, Urbanização e Cooperação Multinível como Motores de Mudança para a Paz, Democracia e Sustentabilidade”.



A participação de Niterói no evento foi articulada pelo Núcleo de Relações Internacionais e Institucionais do Escritório de Gestão de Projetos (EGP), a convite do ICLEI - Governos Locais pela Sustentabilidade. O prefeito Axel Grael falou sobre a importância dos governos locais do mundo trabalharem de forma coordenada para uma sociedade mais justa econômica e socialmente e ambientalmente mais sustentável. Municípios da América Latina enviaram contribuições para a Declaração dos Prefeitos U7, apresentada no encontro.



“O documento com participação da América Latina pontua a importância que precisamos dar à construção de uma sociedade justa para um planeta sustentável. Também expressamos nossa profunda preocupação para eliminar desigualdades sociais, de gênero e intergeracionais. É preciso mobilização de investimentos para um futuro melhor e é importante que permaneçamos juntos, porque assim somos mais fortes”, disse o prefeito, que ainda lembrou de sua participação na COP26, quando se reuniu com o secretário geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres.



Além de prefeitos do G7, também falaram no evento representantes do Parlamento Global de Prefeitos, do Ministério Federal Alemão para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e o Presidente da Associação das Cidades Alemãs. Formado por EUA, Canadá, Japão, França, Reino Unido, Itália e Alemanha, o G7 se reunirá em junho, quando será entregue a Declaração dos Prefeitos U7.