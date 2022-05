O músico e produtor musical Gustavo Antunes vai se apresentar no sábado, a partir das 18h30min. - Divulgação

Publicado 04/05/2022 15:29

O projeto ‘Dia de Boteco’ do Multicenter Itaipu está de volta. A programação vai reunir várias atrações todos os sábados, das 18h30m., às 21h, na Praça de Alimentação do 2º piso do Shopping. Já no sábado (7/5), o músico e produtor musical Gustavo Antunes se apresenta.

Ele começou a tocar violão com 9 anos de idade, quando iniciou os estudos de violão clássico na Escola de música Villa-Lobos, hoje em dia está se formando no instrumento na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Gustavo trabalhou com inúmeros artistas e estúdios renomados do Rio de Janeiro (estúdio vila musical, Estúdio Floresta, Playrec Studios) também como técnico de som e roadie. Atualmente, trabalha em turnê com a cantora Ana Carolina.



No dia 14/05, o evento apresenta Vini Arouca, influenciado pela música brasileira, o cantor e compositor busca sempre surpreender o público com releituras de músicas da MPB e de outros gêneros brasileiros.



Quem se apresenta no dia 21/05 é Dyone Valeriano, que começou com a música na infância, leva um repertório cheio de pop, jazz, bossa nova, samba, soul, mpb, rock e R&B e blues. Em 2018 gravou o jingle das lojas Leader o "Já é natal na Leader"; recebendo o destaque na assinatura do jingle.



No dia 28/05 é a vez do cantor e compositor Igor Carvalho, que iniciou sua trajetória no ano de 2003 na música se apresentando em bares e festas pela cidade do Rio de Janeiro. Durante sua carreira se apresentou em diversos lugares além do Rio de Janeiro como: Rio Grande do Sul Santa Catarina, Belo Horizonte, São Paulo, Juiz de Fora, Espírito Santo e também Buenos Aires (ARG). Dividiu palco com artistas renomados: O Rappa, Nando Reis, 14 Bis, Flávio Venturini, The Waillers (Banda Original do Bob Marley), Tonho Crocco (Banda Ultramen), Bia Bedran , Gustavo Black Alien e Ponto de Equilíbrio. Atualmente trabalha seu primeiro “EP” intitulado “Minha Cura” em parceria com o tecladista, arranjador e produtor musical Gê Amora. Atualmente participa como vocalista principal do projeto chamado “Formô” criado pelo “Bino Farias” baixista e fundador da Banda Cidade Negra que atualmente acompanha o Marcelo Falcão.



Para acompanhar a boa música, os estabelecimentos da Praça de Alimentação do shopping preparam um cardápio especial, com diversas opções para agradar aos mais variados paladares.