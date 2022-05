A Praça das Águas, no Centro de Niterói, sediará uma feira do Circuito Arariboia quinzenalmente, às sextas, de 8h às 14hs. - Divulgação

A Praça das Águas, no Centro de Niterói, sediará uma feira do Circuito Arariboia quinzenalmente, às sextas, de 8h às 14hs.Divulgação

Publicado 04/05/2022 16:05

A Prefeitura de Niterói abre mais um espaço, a partir desta sexta-feira (6/5), para os produtores da economia solidária comercializarem seus produtos. A Praça das Águas, no Centro de Niterói, sediará uma feira do Circuito Arariboia quinzenalmente, às sextas, de 8h às 14hs.

A feira contará com ao menos 30 produtores de diversos segmentos como artesanato, agroecologia, alimentação, além da realização de rodas de conversas e debates. O secretário de Assistência Social de Economia Solidária (SMASES), Elton Teixeira, destacou a importância de ter espaços de comercialização dos produtos.



"A ampliação dos espaços de comercialização é uma das maiores demandas de quem produz. A meta do governo é possibilitar que os produtores tenham garantido seu direito a venda dos produtos, bem como espaços para fomentar a economia solidária na cidade", afirmou o secretário.



O Circuito Arariboia é gerido pela SMASES, em cogestão com o Fórum de Economia Solidária de Niterói, e é composto de feiras que ficam localizadas no Centro, Icaraí, Ingá e Itaipu.



No Centro, a feira funciona ao lado do Terminal João Goulart, na Avenida Visconde do Rio Branco. A feira acontece de forma quinzenal, às quintas-feiras, e a próxima acontece no dia 12 de maio. São diversas barracas com produtos artesanais, trabalhos manuais, produtos orgânicos e arte popular.





A feira do Ingá fica na Praça César Tinoco, no Ingá e acontece às quartas, das 8h às 14h.



Já a feira de Itaipu fica na Praça das Amendoeiras e ocorre aos sábados, próximo ao ponto final do ônibus 38, das 8h às 18h.



E no Campo de São Bento o evento começa às 8h e vai até às 14h, todos os sábados do mês.



Para conhecer melhor o movimento de economia solidária na cidade, acesse: https://www.ecosolniteroi.org.