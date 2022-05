Ralff Abreu em ação e ao lado de Chaparro. - Divulgação - Foto: @diogobeachtennis

Ralff Abreu em ação e ao lado de Chaparro.Divulgação - Foto: @diogobeachtennis

Publicado 04/05/2022 17:21

O niteroiense Ralff Abreu, ex-top 10 mundial de Beach Tennis e atual 28º do mundo, disputa, a partir desta quinta-feira, 28, o torneio ITF de Balneário Camboriú (SC) com 400 pontos no ranking mundial e premiação total de US$ 35 mil. A competição vai até o sábado, 30.



O atleta falou sobre a espera para atuar ao lado do gaúcho Vinicius Chaparro: "A expectativa é sempre boa pois costumo jogar bem em Santa Catarina. É a cidade do Chaparro então teremos torcida. Estamos usando também esse torneio como preparação para dois eventos na Espanha em maio", apontou o atleta que entre os dias 20 e 27 de maio disputará dois Sand Series em Barcelona e Gran Canaria. Os Sand Series são os maiores eventos do circuito da Federação Internacional de Tênis.



Sobre Ralff Abreu



Ralff Abreu, nascido em Niterói, em fevereiro de 1983, foi tenista e começou no Beach Tennis em 2011. Tem 14 títulos a nível mundial ITF na carreira.



Em 2017, ao lado de Diogo Carneiro, teve seu melhor ano, alcançando o top 10 do ranking mundial. Foi campeão do ITF de João Pessoa (PB), Maceió (AL), Balneário Camboriú (SC), São Miguel do Gostoso (RN), foi vice-campeão em Guadalupe, Niterói (RJ), vice-campeão Mundial pela Seleção Brasileira por Equipes na Rússia, semifinalista do Mundial de Duplas em Cervia, na Itália.Em 2016 foi campeão Pan-Americano em Aruba e em 2017 venceu a Nations Cup, a Copa das Nações, contra a Itália, no mesmo país.

Em 2019 foi vice-campeão no ITF de Brusque (SC) e campeão no ITF de Niterói (RJ).

O atleta é patrocinado pela Dropshot e com apoios da Secretaria de Esportes e Lazer de Niterói, Agência Experience Marketing, Clínica de Vacinação Prophylaxis e Spider Undergrip.