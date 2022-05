O jornalista Júlio Vasco morreu, aos 58 anos. - Divulgação redes sociais

Publicado 05/05/2022 14:03 | Atualizado 05/05/2022 14:08

Niterói perdeu na manhã da última quarta-feira (4) o jornalista niteroiense Júlio Vasco. Segundo as informações, ele passou mal enquanto caminhava no calçadão da Praia de Icaraí, Zona Sul de Niterói.



O lamentável ocorrido aconteceu por volta de 10h30min., quando o profissional caminhava ao lado da esposa a também jornalista Sandra Duarte. Ele era um dos mais conceituados em Niterói e municípios vizinhos. Segundo informações da Polícia Militar, Júlio morreu antes que o socorro pudesse chegar.

O ocorrido aconteceu na altura da Rua Oswaldo Cruz, em frente a uma padaria. Equipes do 12° BPM (Niterói) preservaram o corpo para que fosse removido.

Foi um duro golpe que chocou amigos e colegas de Júlio Vasco, que nos últimos anos exerceu a função de assessor de imprensa do SindLojas de Niterói. O colega de profissão Walmir Peixoto, lamentou a morte do amigo.

"Uma grande perda para Niterói e outras regiões que tinham no grande profissional a competência para a arte da comunicação", ressaltou Peixoto.



Nascido de uma linhagem de jornalistas, Júlio Vasco também era historiador com assento no Instituto Histórico e Geográfico de NIterói. Entre as suas pesquisas mais importantes está - ainda inédito - um livro que narra a trajetória do “Grande Jornal Fluminense”, um programa jornalístico radiofônico de sucesso produzido em Niterói do final dos anos 40 até o início dos anos 80 do século passado.

O velório do jornalista Júlio Vasco aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (5/5), na capela três do Cemitério Parque da Colina. O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil da região.