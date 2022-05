Gal Costa vai abrir o projeto que foi idealizado pelo músico niteroiense Arthur Maia, falecido em dezembro de 2018. - Divulgação Gal Costa

Gal Costa vai abrir o projeto que foi idealizado pelo músico niteroiense Arthur Maia, falecido em dezembro de 2018.Divulgação Gal Costa

Publicado 05/05/2022 18:08

O Circuito Quatro Estações da Música está de volta a Niterói e terá a honra de receber uma das maiores e mais importantes artistas populares do Brasil: a cantora Gal Costa, que se apresenta no domingo 8, em homenagem ao Dia das Mães. O show acontece na Praia de São Francisco, na Zona Sul da cidade.

A abertura está programada para às 19h com a participação de artistas locais, entre eles: Quarteto de Cordas Nina’s, Fátima Regina e a Cia de Dança COMRUA. A Entrada será franca. De acordo com a Prefeitura de Niterói, Gal vai abrir o projeto que foi idealizado pelo músico niteroiense Arthur Maia, falecido em dezembro de 2018.



A cantora baiana de 76 anos, eleita em 2012 a sétima maior voz da música brasileira pela revista Rolling Stone Brasil, deve apresentar em Niterói canções regravadas no ano passado, e lançadas no álbum “Nenhuma Dor” (nome de uma música de Caetano Veloso com um poema de Torquato Neto). No disco, Gal revisita clássicos de seu repertório e convida dez artistas para as novas versões tais como de parcerias com Seu Jorge, Criolo, Rodrigo Amarante e outros.





Coordenador de Gestão de Eventos, André Felipe Gagliano, lembrou que, o evento ocorre depois de dois anos da última edição: “Estamos multo felizes de poder voltar a realizar um grande evento, o primeiro pós-pandemia, sobretudo podendo valorizar os músicos da cidade, como Marquinhos Diniz, filho do saudoso Monarco dentro outros. E, mais emocionado ainda por receber Gal Costa estará apresentando esse maravilhoso espetáculo, o mesmo show aliás, que ela apresentou no Festival Rock the Montain, em Itaipava, com enorme sucesso. Essa apresentação ficará marcada na história da cidade”, disse Gagliano.





Promovido pela Coordenadoria de Gestão de Eventos, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Fundação de Arte de Niterói (FAN) e Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) o Circuito Quatro Estações da Música, que se inicia no sábado (7) no Horto do Fonseca, celebra a retomada cultural da cidade. O compositor e cantor Marquinhos Diniz, comanda uma festa recheada de participações especiais na Zona Norte, entre esses: André Jamaica, Declar Sodreé, Grupo de Poetas em Ação, Guilherme Kauã, Jussara Rios, Lena Alves, Lili Gaspar, Mário Kamundongo, Mônica Mac, Paulo Zerbini e Simone Leal.



As atividades do Circuito Quatro Estações da Música começam a partir das 11h, no Horto do Fonseca - Alameda São Boaventura, 770 – Fonseca. Entrada Franca, livre para todas as idades.