O encontro on-line debateu os avanços do município na transformação digital de serviços. - Divulgação PMN

Publicado 06/05/2022 15:05

A Prefeitura de Niterói realizou, nesta quinta-feira (5), o webinário "Política de Atendimento ao Cidadão e Governo Digital", organizado pelo Comitê de Atendimento ao Cidadão de Niterói, coordenado pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag). O encontro on-line debateu os avanços do município na transformação digital de serviços e a melhoria na qualidade do atendimento ao cidadão, com foco em garantir mais celeridade e transparência aos serviços públicos.

O webinário contou com a participação da secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Ellen Benedetti, e de Daniel Annenberg, ex-secretário de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de São Paulo. A mediação foi da secretária municipal de Fazenda de Niterói, Marília Ortiz. Participaram também a diretora da Escola de Governo e Gestão (EGG), Isabela de Jesus, e Luis Marcio Barbosa, coordenador executivo da área de Gestão de Tecnologias em Educação da Fundação Vanzolini.

Ellen Benedetti detalhou as políticas públicas que vêm sendo implementadas desde 2013, como a implantação do sistema de gestão e-Cidade e o fortalecimento do Portal da Transparência. A secretária de Planejamento destacou que essas medidas estão possibilitando a transformação digital de Niterói, uma vez que o município avança na oferta de serviços disponibilizados de maneira on-line para a população e na implementação do processo eletrônico.

“No nosso Portal de Serviços, o cidadão tem informações sobre mais de 290 serviços da Prefeitura e 19 deles já podem ser agendados ou resolvidos digitalmente. Também estamos implementando o processo eletrônico para que os processos administrativos internos sejam feitos de maneira mais dinâmica. Assim, vamos atender o cidadão com mais eficiência, agilidade e transparência”, enfatizou Ellen Benedetti, ressaltando que a população participou da definição das iniciativas por meio de consultas públicas.

À frente da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), Marília Ortiz comentou a importância da cidade ter uma política de atualização, revisão e simplificação dos serviços internos para que, cada vez mais, a população tenha um atendimento eficiente e de qualidade.

“Se os processos internos do governo são mais eficientes, a população consegue identificar essa modernização. É preciso posicionar a inovação dentro de uma realidade para que a agenda de transformação digital se democratize. Na Fazenda, também implementamos modificações de fluxos e padronizamos o atendimento e o retorno da população tem sido muito positivo”, acrescentou Marília Ortiz.

O palestrante convidado, Daniel Annenberg, foi um dos idealizadores do Poupatempo da cidade de São Paulo, programa reconhecido pela qualidade no atendimento ao cidadão. O administrador elogiou os investimentos da gestão municipal niteroiense na desburocratização dos serviços para melhorar a qualidade do atendimento à população.

“A Prefeitura de Niterói é uma das três administrações públicas do Brasil que mais inovam em seus serviços. No atendimento ao cidadão, é importante entender que o foco deve ser em como simplificar a vida das pessoas, e ainda reduzir gastos e prazos dos serviços públicos, aumentando a transparência. É preciso ter um ambiente de colaboração entre o cidadão, a comunidade e o governo”, disse Daniel Annenberg.

Próximos passos - Com o objetivo de melhorar ainda mais a Política de Atendimento ao Cidadão de Niterói (Decreto 14.201/2021), a Seplag está trabalhando no sentido de desburocratizar processos, centralizar canais de atendimento da Prefeitura, ampliar a oferta de serviços digitais no Portal de Serviços (servicos.niteroi.rj.gov.br) e o cuidado com o letramento digital para incluir a população. O webinário, realizado em parceria com a Fundação Vanzolini e a Prefeitura de Niterói por meio da Escola de Governo e Gestão de Niterói, está disponível no link: youtu.be/itvHYnN8h4k.