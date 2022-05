Os enfermeiros da UFF cada vez mais desenvolvem práticas educativas de simulação, capazes de se aproximarem da realidade preservando a segurança do paciente. - Divulgação UFF

Publicado 06/05/2022 16:52

A Universidade Federal Fluminense (UFF), inaugurou recentemente o seu Laboratório de Simulação Clínica e Habilidades da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAC/UFF). Os investimentos só foram possíveis graças a recursos de emenda parlamentar da deputada federal Jandira Feghali (PCdoB).

Segundo a Universidade, nos cursos de graduação da área de saúde e afins, as aulas práticas, através dos novos equipamentos, os alunos vão poder se aproximar da realidade de atuação das suas respectivas profissões, que sempre foram motivo de entusiasmo e expectativa. "Ao mesmo tempo, um desafio ético constantemente presente acompanha a execução dessas disciplinas: o de promover uma aproximação com o real sem colocar em risco o paciente", afirmou a UFF no texto.

De acordo com o diretor da EEAC, Enéas Rangel Teixeira, frente a isso, cada vez mais são desenvolvidas práticas educativas de simulação, capazes de se aproximarem da realidade preservando a segurança do paciente e com o benefício de possibilitar uma oferta de conteúdo padronizada.

Já o professor Rodrigo Hipólito, que coordena um projeto vinculado ao laboratório, disse que o corpo social da escola de enfermagem conta com um espaço que, por meio de uma estrutura tecnológica, tem potencial para propiciar a investigação clínica e o aprendizado através da aplicação de técnicas inovadoras e procedimentos de enfermagem. "Dessa forma, possibilita-se que o acadêmico de enfermagem assim como pós-graduandos adquiram conhecimento e desenvolvam habilidades relativas ao processo de cuidar”, realçou Hipólito.



As principais atividades do laboratório compreendem desde o treinamento de habilidades técnicas até a participação efetiva nos cenários de simulação realística, capazes de mimetizar situações clínicas da vida real. Para isso, utilizam-se simuladores de alta performance que interagem com os discentes, reproduzem sensações, comunicam-se por meio dos dispositivos tecnológicos, permitindo ao estudante o desenvolvimento cognitivo, de habilidades clínicas atitudinais e psicomotoras em um ambiente seguro e controlado.



Os professores destacam que esses simuladores de alta fidelidade, que são manequins de corpo inteiro, anatômico e fisiologicamente semelhantes a uma pessoa, foram desenvolvidos inicialmente para o treino na área de anestesia, e, atualmente, têm sido usados na formação de diversos profissionais de saúde. “Possuem movimentos respiratórios, piscam os olhos, permitem a avaliação de diversos parâmetros vitais, a ausculta de sons respiratórios, cardíacos e intestinais e, ainda, a avaliação de alguns dados na pele, como o tempo de perfusão capilar, cianose, diaforese e outros”, explicou Enéas Rangel Teixeira.



O aluno Fellipe Rangel do 10º período de enfermagem falou do laboratório. "Antes de ir ‘para a vida real’, podemos treinar ao utilizar o boneco. Ele vai estar dentro de um ambiente de enfermaria ou terapia intensiva o mais fidedigno possível, com equipamentos, leito, cama, soro, monitor. Não lidamos com o boneco como se ele fosse apenas um objeto, mas como se ali houvesse uma vida”, ressaltou Rangel.



Além disso, eles acrescentam que seu funcionamento é gerido por um computador. “Com um software que permite respostas fisiológicas extremamente realistas às intervenções realizadas e com variação em função da idade e da condição de saúde previamente definidas. A metodologia da simulação permite que os alunos pratiquem e corrijam seus erros frente a situações do cotidiano, sem riscos para o paciente e a eles próprios”, disse o professor Rodrigo Hipólito que foi além e ressaltou que os estudantes são os verdadeiros protagonistas do laboratório. "Estão inseridos em todas as atividades, além de participarem dos projetos de iniciação científica e monitorias", concluiu o professor.



O graduando do 9º período de enfermagem Davi Cavalcanti, que atua como monitor da disciplina “Fundamentos de Enfermagem IV”, explicou que o laboratório estimula o raciocínio clínico, trazendo cenários mais próximos da realidade e desafiando os alunos a resgatarem os conhecimentos construídos durante a formação. "Especificamente na disciplina de que sou monitor, ajudo os professores a avaliar a simulação observando o que está certo e o que pode ser melhorado no desempenho assistido. Ao mesmo tempo, como aluno e graduando aprendo junto”, pontuou Cavalcanti.



Já o estudante Fillipe Rangel, do 10º de enfermagem, participa do laboratório desenvolvendo um trabalho de conclusão de curso sobre a construção de cenários de simulação clínica para a identificação de sepse via acesso venoso. Através desse trabalho, segundo o aluno, capacita-se o discente, ou até o mesmo o profissional já formado, a identificar, através de alguns sinais, quadros clínicos específicos.

Segundo Fillipe, o grande diferencial desse laboratório é a segurança que ele proporciona, tanto para o paciente quanto para o aluno. “Antes do laboratório, o professor dava aula teórica e, posteriormente, nas disciplinas práticas, o aluno já lidava diretamente com o paciente. Com o laboratório, antes de ir ‘para a vida real’, podemos treinar utilizando o boneco. Ele vai estar dentro de um ambiente de enfermaria ou terapia intensiva o mais fidedigno possível, com equipamentos, leito, cama, soro, monitor. Não lidamos com o boneco como se ele fosse apenas um objeto, mas como se ali houvesse uma vida”, explicou Rangel.



A percepção de Fillipe sobre o laboratório é reforçada por outros dois alunos do curso de enfermagem que também frequentam o espaço ao longo da semana como parte de disciplinas práticas que cursam. Segundo a aluna Júlia Pereira Aiello, do 6º período, essa experiência tem colaborado para que ela tenha mais segurança na realização dos procedimentos: “para aperfeiçoar a minha técnica, para analisar os casos clínicos de uma ótica diferente porque a cada simulação é um perfil de paciente diferente, informações distintas. Então, dessa forma, consigo aprender e rever os meus erros, aprendendo com eles”, comentou Aiello.



Já Natan Duarte de Oliveira, aluno do 5º período, afirma que frequentar o laboratório ajuda a colocar em prática tudo o que é aprendido ao longo da faculdade: “técnicas, procedimentos, comunicação, comportamento, análise, entre outras coisas, tudo de maneira bem realística. E por ser um laboratório e não um hospital de verdade, temos o fator ‘ensino sem risco’. Nossos erros não trazem risco a nenhum paciente real, apenas aprendizado para os alunos”.



Por fim, Fillipe ressaltou que o laboratório pode ser utilizado não apenas para a parte clínica, mas para outros propósitos, como capacitar o aluno a exercitar liderança e decisão, e exercer o raciocínio clínico, para saber o que fazer com o paciente. “A simulação tem sido utilizada nas universidades mais modernas. É o início de uma nova história para a nossa escola de enfermagem, trazendo a valorização e a capacitação desses profissionais que são tão importantes”, finalizou o estudante.



Conforme o estabelecimento de ensino, o Laboratório de Simulação Clínica e Habilidades é uma das iniciativas da universidade de inovação em saúde, segmento de relevância global que ganhou ainda mais espaço na pandemia de Covid-19. "É uma das áreas estratégicas mais promissoras da Universidade", concluiu a UFF no texto.