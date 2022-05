Autoridades estiveram reunidas para traçar novos projetos culturais nas escolas públicas de Niterói. - Divulgação

06/05/2022

A Fundação de Arte de Niterói (FAN) e a Secretaria Municipal de Educação (SME) se reuniram na tarde desta quinta-feira, 05/05, no Solar do Jambeiro, para traçar novos projetos culturais nas escolas públicas da cidade.

Segundo as informações, o presidente da FAN, Marcos Sabino, e o secretário de Educação, Lincoln de Araújo, estão alinhados em seguir com programas importantes como o Aprendiz Musical, o programa público de educação musical para crianças e jovens, além da criação de grupos de trabalho para a implantação de projetos com artes cênicas, dança, literatura e outras manifestações artísticas estimulando a formação e senso crítico entre os estudantes da rede pública com foco também nas crianças especiais e suas famílias.

Participaram da reunião representantes da Cia. de Ballet de Niterói, que já vem se apresentando em diversas escolas da rede, da Biblioteca Parque de Niterói, Niterói Livros, Projetos Transversais, Cooperação e Articulação Institucional e da Coordenação de Educação e Cultura da SME.