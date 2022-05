A Campanha tem como objetivo de diminuir o número de acidentes no trânsito e preservar a vida nas vias e rodovias. - Divulgação

Publicado 07/05/2022 17:15

A Prefeitura de Niterói está presente em mais uma edição do movimento mundialmente conhecido como Maio Amarelo, proposto pela Organização das Nações Unidas (ONU). O tema da campanha é “Juntos salvamos vidas” e tem como objetivo incentivar campanhas para diminuir o número de acidentes no trânsito e preservar a vida nas vias e rodovias.

A programação deste ano, desenvolvida pela Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans), traz pinturas de Faixa de Travessia, 4ª Jornada de Capacitação de Professores, visitas guiadas ao CCO Mobilidade e ao CCO Ecoponte, capacitação para os motoristas de trânsito e pontos fixos para a ação educativa Maio Amarelo Delivery, que busca conscientizar os ciclistas e motociclistas sobre leis de trânsito, distribuindo kits educativos e realizando pequenos reparos em bicicletas.



De acordo com as informações, a NitTrans, por meio do Departamento de Educação Para o Trânsito, desenvolve de forma contínua programas e formações priorizando a segurança e melhoria na mobilidade da cidade. Para o presidente da NitTrans, Gilson Souza, o tema deste ano ajuda a reforçar o projeto da empresa em levar educação para o trânsito às crianças por meio das Capacitações dos Professores.



Segundo a Prefeitura, esse ano a NitTrans realizará a 4ª Jornada de Capacitação para os Professores das redes públicas e privadas da Educação de Niterói. Com o treinamento, os docentes poderão aplicar a temática da Educação para o Trânsito em transversalidade com as diferentes matérias que já lecionam nas escolas.



“A capacitação segue as diretrizes do Código de Trânsito Brasileiro, que determina que os órgãos de trânsito municipais promovam programas de Educação e Segurança Viária. A ideia é levar conhecimento sobre os conceitos de segurança no trânsito àqueles que serão o nosso futuro”, explicou Gilson Souza.



Para a chefe do Departamento de Educação para o trânsito, Priscilla Rocha, a jornada proporciona às crianças e adolescentes um processo de ensino-aprendizagem que lhes permitem desenvolver a consciência da cidadania e da ética, e assim, poderão construir, durante o processo educativo, hábitos e comportamentos seguros para serem bons cidadãos no trânsito. “Por meio da educação suas escolhas farão diferença no trânsito”, complementou Priscilla Rocha.



A programação acontecerá nos dias 18 e 25 de maio e 01 e 08 de junho, no Auditório Darcy Ribeiro (Espaço Oswaldo Salles) da Secretaria Municipal de Educação, na Rua São Pedro, 108, Centro de Niterói. Para realizar a inscrição os docentes deverão entrar em contato através do e-mail [email protected] ou pelo telefone: (21) 2621-5558 ramal: 231. O público alvo são os professores da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e Médio das escolas Municipais, Estaduais e Particulares de Niterói.



Programação:



- 4° Jornada de Capacitação em Segurança Viária, Legislação, Educação para o Trânsito e Sustentabilidade para Docentes



As capacitações terão cinco módulos:

I – Legislação de Trânsito e Convivência Social

II - Educação para o Trânsito e Transversalidade

III - Primeira Infância, Cidadania e Integridade no Trânsito

IV - Saúde e Sustentabilidade: Emergências Climáticas e a Mobilidade Urbana



As datas da Jornada e Horário são: 18 de maio às 14h, 25 de maio, 01 e 08 de junho às 15h.

Local da Capacitação: Auditório do Espaço Oswaldo Salles - Secretaria Municipal de Educação – Rua São Pedro, 108 – Centro – Niterói.