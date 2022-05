O prefeito de Niterói, Axel Grael, fez uma apresentação incentivando investimentos na cidade. - Divulgação PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

As iniciativas de inovação desenvolvidas pela Prefeitura de Niterói foram apresentadas, nesta terça-feira (10), no auditório da Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ). O evento Cities of Tomorrow reuniu representantes do setor para debater como as tecnologias do futuro podem melhorar a vida nas cidades hoje.

O prefeito Axel Grael fez uma apresentação incentivando investimentos em Niterói e falou do potencial da cidade para inovação. Foram destacados projetos como a Moeda Araribóia, o trabalho de transformação digital da Prefeitura, o Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados (PDPA) e o Sistema de Geoinformação da Prefeitura de Niterói.



Em sua nona edição, o evento promovido pela Federação das Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação (ASSESPRO) abordou a temática "Cidades: Tecnológicas, Inteligentes e Sustentáveis". O prefeito Axel Grael pontuou os investimentos da prefeitura para incentivar o empreendedorismo.



“Desde 2013, nossa cidade investe em soluções tecnológicas e inovadoras para superar desafios nas diferentes áreas de atuação da administração municipal. Foram iniciativas como a implantação do Centro de Controle Operacional (CCO) da Mobilidade, a elaboração do Plano Diretor de Cidades Inteligentes, com o apoio do governo da Coreia do Sul, a criação do Sistema de Gestão da Geoinformação (SIGeo) e o Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados (PDPA), construído a partir de uma parceria entre a Prefeitura e a UFF. Estamos trabalhando em diversas frentes de retomada de investimentos e de geração de empregos, com incentivo ao empreendedorismo, valorizando o potencial da nossa cidade para inovação e tecnologia”, destacou o prefeito.