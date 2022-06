A autora Regina Abrunhosa vai lançar sua primeira obra literária infanto-juvenil, "Meu Quintal". - Divulgação

Publicado 17/06/2022 11:39 | Atualizado 17/06/2022 11:42

O Solar do Jambeiro, em São Domingos, na Zona Sul de Niterói, em parceria com as Bibliotecas Populares, vai apresentar mensalmente um lançamento de livro. E, na próxima quarta-feira (22), quem vai lançar a sua primeira obra literária infanto-juvenil, “Meu Quintal”, é a autora Regina Abrunhosa. O evento, que tem entrada gratuita, é realizado pela Secretaria Municipal das Culturas (SMC) e Fundação de Arte de Niterói (FAN).

Através do livro “Meu Quintal” a autora explora de forma poética o primeiro contato da criança com a natureza. Fala de um menino que tem o quintal maior que tudo no mundo, o quintal de seu avô. Através das memórias de sua própria infância e também dos netos, sua história nos leva a acompanhar as aventuras, brincadeiras e fantasias do menino. Regina Abrunhosa acha pertinente apresentá-lo no jardim do Solar do Jambeiro, sem dúvida nenhuma, um grande quintal.

O evento tem início com um toque de tambor, chamando as crianças para uma grande roda. Em seguida as crianças cantam uma composição da própria autora, previamente gravada, a música “Lá no meu quintal”. O livro, a música e o evento pretendem mostrar a importância da integração do ser humano com a natureza, despertar a curiosidade, promover vivências de infância e proporcionar um diálogo entre a palavra e a imagem, oferecendo as muitas formas de poesia. Encerra a atividade um grande cortejo pelo jardim do Solar do Jambeiro, com as crianças carregando um estandarte, enaltecendo o espaço, com frases e palavras de ordem pela preservação do meio ambiente e do planeta.

SOBRE A AUTORA:

Regina Abrunhosa nasceu em zona rural. Bibliotecária, contadora de histórias, dirigiu por treze anos a Biblioteca Infantil Anísio Teixeira, que fica no Campo de São Bento, em Icaraí, Niterói, quando a mesma era equipamento cultural do Estado. “Meu Quintal”, seu primeiro livro infantil, traz memórias da infância e sua relação com a natureza.