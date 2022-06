Em Portugal, as autoridades estabeleceram parcerias comerciais e a troca de informações para impulsionar e fomentar novos negócios. - Divulgação

Publicado 17/06/2022

prefeito de Niterói, Axel Grael, foi recebido pelo prefeito Ricardo Rio, em Braga, Portugal, onde está cumprindo agenda de compromissos com objetivo de atrair investimentos e gerar empregos. Eles ratificaram o acordo de cidades irmãs, assinado virtualmente em fevereiro deste ano, estabelecendo parcerias comerciais e a troca de informações para impulsionar e fomentar novos negócios.

“Nossa expectativa é de que esta parceria entre Niterói e Braga traga bons frutos para as duas cidades. Buscamos estimular a retomada econômica, com geração de empregos e renda, viabilizando o desenvolvimento sustentável, com oportunidades para todos os cidadãos”, disse Grael, lembrando que o acordo visa promover e realizar intercâmbios nos campos da ciência e tecnologia, economia e comércio, esporte, agricultura, saúde, educação, cultura e turismo, com desenvolvimento recíproco.

O prefeito de Braga, Ricardo Rio, falou da importância do passo dado entre as cidades irmãs. “Braga foi a cidade portuguesa que mais cresceu nos últimos anos. Muito deste crescimento contou com a contribuição de cidadãos brasileiros com quem temos estabelecido uma relação de proximidade”, disse o prefeito, que também ressaltou que Braga é uma das cidades portuguesas que mais abrigam brasileiros.

Em Braga, o prefeito Axel Grael cumpre intensa agenda apresentando Niterói a empresários portugueses, que estão conhecendo todo o potencial do município para o desenvolvimento de negócios em diferentes setores. Na Associação Comercial de Braga, o prefeito Axel Grael fez uma apresentação detalhada sobre as características geográficas e econômicas da cidade, considerada uma das melhores do País para investimentos. Ele também falou sobre as ações da administração municipal para intensificar a geração de emprego e renda, incluindo o Plano Niterói 450, em que a Prefeitura de Niterói investirá mais de R$ 2 bilhões em infraestrutura para abrir postos de trabalho imediatos e deixar a cidade ainda mais atraente para investidores.

O prefeito está em Portugal acompanhado do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Luiz Paulino Moreira Leite, do subsecretário, Igor Baldez, e da secretária do Escritório de Gestão de Projetos, Katherine Azevedo.