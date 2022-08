O projeto é destinado a moradores de Niterói oriundos de famílias com renda mensal de até três salários mínimos. - Divulgação

Publicado 16/08/2022 09:15

A Prefeitura de Niterói divulgou o resultado final dos aprovados no Programa Agentes pela Cidadania. A lista foi liberada na última sexta-feira (12) e as informações enviadas para o e-mail dos candidatos. Segundo a Prefeitura, a partir da última segunda-feira (15), os aprovados precisam comparecer ao Campus Gragoatá, da Universidade Federal Fluminense (UFF), entre 9h e 18h, com a documentação necessária.

O Programa de Promoção Social Agentes pela Cidadania é um projeto da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária (SMASES), em parceria com a Fundação Euclides da Cunha (FEC-UFF) e a UFF, que vai conceder um benefício socioassistencial de R$ 600, em forma de bolsa de assistência estudantil para 100 universitários em situação de vulnerabilidade social de Niterói.



Ao todo, o programa recebeu 217 inscrições válidas, sendo 73,7% (160) de alunos da Universidade Federal Fluminense e aproximadamente 26,3% de estudantes de outras universidades. A lista de aprovados contempla também um cadastro de reservas que se referem aos classificados que estão dentro dos requisitos do edital, mas não foram selecionados neste primeiro momento. Dos 100 convocados, 78% são de alunos da UFF e 22% de outras instituições de ensino.





O projeto é destinado a moradores de Niterói oriundos de famílias com renda mensal de até três salários mínimos. A iniciativa vai colaborar para a permanência estudantil e conclusão do ensino superior de forma qualitativa, visto que a vulnerabilidade socioeconômica é um dos maiores fatores de evasão de estudantes na graduação.



O Programa de Promoção Social Agentes pela Cidadania o aluno bolsista vai, em contrapartida, desenvolver oficinas nos equipamentos da Secretaria para o público dos programas e serviços socioassistenciais, sobretudo para as famílias contempladas pela Moeda Social Arariboia. O objetivo é potencializar o desenvolvimento social a partir de oficinas para provas como o Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) e outras formações de orientação para o mercado de trabalho.



Os estudantes selecionados serão responsáveis por desenvolver atividades pedagógicas com conteúdos relacionados à sua área de graduação para o público dos programas e serviços socioassistenciais. Atividades como reforço escolar, alfabetização, preparação para o mercado de trabalho serão algumas desenvolvidas nas unidades da SMASES espalhadas por todas as regiões da cidade (Zona Norte, Praias da Baía, Pendotiba e Região Oceânica), como: acolhimentos institucionais, CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) e Centros de Convivência.



O edital contempla vagas para os cursos de Pedagogia, Serviço Social, Letras – português, Letras – inglês, Letras – espanhol, Matemática, História, Ciências Sociais, Filosofia, Geografia, Biologia, Química, Física, Artes Visuais e/ou Cênicas e Cinema.