O aposentado Cláudio Castro Nunes de Oliveira, de 71 anos, ficou satisfeito. - Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Publicado 15/08/2022 10:01 | Atualizado 15/08/2022 10:03

A emissão do Cartão de Estacionamento para o Idoso, realizada pela Niterói Transporte e Trânsito (Nittrans), atingiu a marca de 4.891 unidades no primeiro semestre deste ano. A possibilidade de solicitar o cartão de forma online está valendo desde janeiro deste ano e permitiu que o número de cartões emitidos aumentasse em 114% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram emitidos 2.281 cartões. O benefício é concedido pela Prefeitura de Niterói para as pessoas acima de 60 anos e que residam no município.

Do total de cartões emitidos em 2022, 2.216 são referentes a renovações e 93 representam emissões de segunda via. O Cartão de Estacionamento para o Idoso tem validade de três anos.



“A NitTrans, em alinhamento aos esforços da Prefeitura de Niterói de desburocratizar os serviços oferecidos aos cidadãos, implementou a possibilidade de solicitar de forma online o Cartão de Estacionamento para o Idoso. No ano passado inteiro foram emitidos 5.542 cartões e só no primeiro semestre deste ano já nos aproximamos deste número. A nossa meta é que o serviço seja cada vez mais acessível e assim possa ser amplamente utilizado por todos os idosos da cidade”, explica Gilson Souza, presidente da NitTrans.



Um dos beneficiados pelo cartão é o engenheiro aposentado Cláudio Castro Nunes de Oliveira, de 71 anos.



“Conseguir o Cartão de Estacionamento para o Idoso foi muito simples. Eu solicitei o mesmo de forma online, preenchendo um formulário disponível no site da NitTrans e enviando ao e-mail indicado no site. Depois, só precisei me deslocar até a sede da NitTrans para buscar o cartão apresentando os documentos originais e entregando as cópias dos documentos de identificação e comprovante de residência. Muito fácil e rápido. O tempo é precioso. Estou satisfeito", disse Cláudio.



O setor responsável pela emissão do Cartão de Estacionamento para o Idoso também participa de eventos organizados pela Prefeitura disponibilizando a emissão imediata do cartão. No mês de julho, a NitTrans participou do Festival Delícias da Roça, realizado no Campo de São Bento. Durante os dois fins de semana de realização do evento, 340 cartões foram emitidos.



Solicitação – Para solicitar o cartão, o idoso poderá escolher fazê-lo de forma presencial ou online. Caso o solicitante deseje fazer a solicitação de forma presencial, basta comparecer ao protocolo da empresa localizado na Praça Fonseca Ramos, s/n°, Centro, com originais e cópias do documento de identificação e CPF ou da CNH e do comprovante de residência e preencher o requerimento para a emissão do CEI.



Ao escolher a opção de solicitação online, o requerente deverá acessar o site da NitTrans (www.nittrans.niteroi.rj.gov.br) e preencher o formulário disponível na página ‘Cartões’ e enviar este preenchido digitalmente para o e-mail indicado na mesma página. Após cinco dias úteis, o idoso deverá ligar para o número informado por e-mail para saber se já poderá fazer a retirada do cartão. No dia marcado, ele deve comparecer à sede da NitTrans e apresentar originais e cópias do documento de identificação e CPF ou da CNH e do comprovante de residência.



Em caso de renovação ou emissão de segunda via, será necessário levar a cópia do documento de identificação e CPF ou da CNH e o cartão com a data de validade vencida ou o registro de ocorrência de perda ou roubo, respectivamente. O horário para a emissão do cartão do idoso no setor de protocolo da empresa funciona de segunda a sexta, das 09h às 17h.



Atendimento em shopping – A Secretaria Municipal do Idoso possui um quiosque no 3⁰ andar do Niterói Shopping onde também é possível solicitar o Cartão de Estacionamento do Idoso ou a renovação do documento. O local funciona de segunda a sexta-feira, de 10h às 14h.