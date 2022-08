Pedro Gomes (C) com representantes das homenagens póstumas: a juíza Maria Bernadete, esposa de Antonio José Barbosa da Silva, e as filhas Germana e Letícia O advogado Wallace Salgado de Oliveira, recebeu a homenagem em nome de sua mãe, Marlene Salgado de Oliveira. - Divulgação OAB-Niterói

Pedro Gomes (C) com representantes das homenagens póstumas: a juíza Maria Bernadete, esposa de Antonio José Barbosa da Silva, e as filhas Germana e Letícia O advogado Wallace Salgado de Oliveira, recebeu a homenagem em nome de sua mãe, Marlene Salgado de Oliveira.Divulgação OAB-Niterói

Publicado 12/08/2022 09:16

A OAB Niterói reuniu advogados(as) em noite de homenagens, música e poesia para celebrar o Mês da Advocacia, que tem o dia 11 de agosto como Dia do Advogado, durante o “Encontro com as Artes”, que foi realizado na última terça-feira, (9/8), na Sala Nelson Pereira dos Santos, em São Domingos, na Zona Sul da cidade.



O evento foi realizado pela Comissão Artística e Cultural, presidida por Ana Cristina Cardoso, através do projeto “Sua arte, doutor!”, em parceria com o Departamento de Cultura e Eventos, dirigido por Fernando Dias, a Sala Nelson Pereira dos Santos, Fundação de Arte de Niterói (FAN) e TV Universo. Também na coordenação, e assumindo o cerimonial, Júnior Rodrigues e Maria Auxiliadora Espíndola, diretor geral e diretora-secretária da ESA Niterói. A direção musical foi do maestro Joabe Ferreira.



Cerca de 400 pessoas estavam presentes no auditório entre elas a presidente da OAB São Gonçalo, Andrea Pereira; Ana Tereza Basílio, vice-presidente da Seccional RJ; e Rita Cortez, membro honorário do IAB; que foram homenageadas.



Também marcaram presença, Matilde Slabi Conti, conselheira e procuradora da OAB Niterói; José Augusto Tocha, representando Tânia Regina Pereira Rodrigues, secretária municipal de Acessibilidade; Samea Braz Pimentel, Roberta Rego Barros e Carolina Bandeira Pinheiro, representando a Controladoria Geral do Município; Ferlla Belisário Peçanha, coordenadora da Advocacia Preta Carioca; pastor César Leite, da Igreja Metodista; Haroldo Enéas e Marcelo Spindola, respectivamente, chefe e diretor do cerimonial da Prefeitura de Niterói; Flávio Carvalho, representando o Lions Clube de Niterói/São Francisco, e Márcia Pessanha, presidente da Academia Fluminense de Letras. Entre os presentes, muitos conselheiros, presidentes e integrantes de Comissões da OAB Niterói.



O presidente Pedro Gomes durante a abertura do evento disse que estava emocionado ao ver o auditório repleto para a comemoração dos 195 anos de criação dos cursos jurídicos no Brasil. Ele falou das homenagens as pessoas de grande relevância para a cidade entre elas o Antônio José. "Foi um grande líder na Ordem e uma pessoa que nós, advogados, temos como referência, de grande ética e determinação, aqui representado por sua esposa, a juíza Maria Bernadete, e as filhas Germana e Letícia; e a professora Marlene Salgado de Oliveira, gestora educacional, por quem sempre tive grande admiração e que ajudou a pautar a minha vida e carreira, aqui representada por seu filho, o advogado Wallace Salgado de Oliveira”, disse o presidente, que foi mais além e acrescentou:



“Obrigado por estar conosco e colaborar para que este grande encontro fosse possível. Conheci a professora Marlene com 19 anos de idade. Conheci de perto sua dedicação para a educação. Além de tudo, seu grande talento era motivar as pessoas”, concluiu Pedro Gomes.



"A programação, elogiada e aplaudida pelo público, que tomou a Sala Nelson Pereira dos Santos, incluiu a exposição de fotos "Vestígios da História", do advogado Júlio Piñon, homenagens a advogados e apresentação do Coral da OAB Niterói, com regência do maestro Joabe Ferreira, e convidados: Coral Rotaryncanto, Coral Cantate Diem e coro infanto-juvenil, além de recital de poesias", afirmou a OAB-Niterói no texto.



Foram homenageados: Luciano Bandeira, Ana Tereza Basílio, presidente e vice-presidente da Seccional RJ, respectivamente; Angela Borges Kimbangu, fundadora da Advocacia Preta Carioca; Carlos Américo de Freitas Monteiro Pinho, advogado do Sindicato do Comércio Varejista de Alimentos; Elio Ferreira de Souza, ex-vice-presidente da OAB Niterói e ex-presidente da Comissão de Seleção e Inscrição.

Fernanda de Tolla Souza Ramos, ex-vice-presidente da OAB Niterói e ex-presidente da Comissão de Ética; Mônica Alexandre Santos, secretária adjunta da Seccional RJ e presidente eleita da Acat; Reinaldo Mosso Beyruth, ex-vice-presidente da OAB Niterói; Rita de Cassia Sant’Anna Cortez, membro honorário do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB); Ronald Eucário Villela, ex-presidente da OAB Niterói; Octávio Augusto Brandão Gomes, ex-presidente da Caarj e ex-presidente da Seccional RJ; Acyr de Paula Lobo, presidente da Aspi-UFF, Themistocles Américo Caldas Pinto, presidente do Rotary Niterói Norte.



As homenagens póstumas foram para Antonio José Barbosa da Silva, o "Toninho", advogado, jornalista, ícone da advocacia, ex-presidente da Afat e da OAB Niterói por quatro mandatos consecutivos; Marlene Salgado de Oliveira, professora, pedagoga com mais de 60 anos na educação, reitora da Universidade Salgado de Oliveira, trouxe para o país o projeto “Novo Saber”, primeiro curso de pós-graduação na modalidade de Ensino a Distância (EAD).



No fim, a OAB-Niterói registrou os parceiros. "Ficam aqui os agradecimentos a André Valente, advogado; Universo, TV Universo, Fundação de Arte de Niterói (FAN), Sala Nelson Pereira dos Santos e Reserva Cultural", encerrou entidade na nota.