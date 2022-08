Nesta semana, é a vez dos moradores atendidos pelo Cras do Barreto. - Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Publicado 12/08/2022 08:51

A Prefeitura de Niterói segue levando o mutirão do CadÚnico pelos bairros da cidade com o objetivo de zerar as filas de espera para o acesso ao sistema. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária (Smases) é responsável pelo trabalho que já cadastrou quase 3 mil novos usuários. Nesta semana, é a vez dos moradores atendidos pelo Cras do Barreto, que já estavam agendados e aguardam na fila, serem convocados para o atendimento.

Desde 15 de junho, a Smases vem percorrendo os Centros de Referência da Assistência Social (Cras) para cadastrar os moradores que estão agendados e aguardavam atendimento. O mutirão pretende zerar a fila de espera. Até o momento, a equipe já esteve nos Cras da Vila Ipiranga, Cafubá, Santa Bárbara, Centro, Badu e Cubango, cadastrando 2.927 pessoas. A equipe se prepara para levar o cadastramento ao Cras Morro do Céu na próxima semana.

O CadÚnico Itinerante é um serviço em formato de mutirão que tem como objetivo adiantar o atendimento de quem já está aguardando no agendamento em cada Centro de Referência da Assistência Social. A cada semana, a equipe da Smases estará em um Cras com um grupo para dar um reforço e adiantar a fila de espera. É importante ressaltar que o atendimento é apenas para as pessoas que já possuem agendamento e estão sendo convocadas pela equipe do Cras de referência.