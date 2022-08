O edifício, com 382 unidades habitacionais e 13 lojas, foi desocupado em 2019. - Divulgação

Publicado 11/08/2022 11:39 | Atualizado 11/08/2022 11:41

A Defensoria Pública do Rio de Janeiro promove, nesta sexta-feira (12), uma ação social para realizar o levantamento dos possuidores e/ou proprietários de unidades do imóvel conhecido como “Prédio da Caixa”, em Niterói, região metropolitana do Rio. O evento será no Terminal Rodoviário Roberto Silveira, 4º andar, das 9h às 15h.

O edifício, com 382 unidades habitacionais e 13 lojas, foi desocupado em 2019, em cumprimento a uma decisão judicial proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público. A decisão alegou que o local estava em situação de risco.

Em 2020, o Município de Niterói publicou o decreto nº 13.796, declarando o imóvel de utilidade pública. O prédio, segundo o decreto, será destinado à “implementação de habitações de interesse social e equipamentos públicos”.

Segundo a defensora pública Renata Antão, a Defensoria Pública do Rio vem realizando tratativas com o Município de Niterói e o Ministério Público, para assegurar o direito à moradia e garantir o pagamento da indenização, em razão da desapropriação, nas hipóteses cabíveis.

— A ação social é de grande importância para que sejam identificados os possuidores e proprietários das unidades do “Prédio da Caixa”, permitindo, através da análise da documentação que deverá ser apresentada no dia do atendimento, o avanço das negociações com o Município de Niterói — afirma a defensora.

Como proprietário entende-se todos aqueles que, comprovadamente, são donos dos imóveis. Já os possuidores são os que não possuem documentação que comprove a propriedade, mas que utilizam e cuidam do local assim como os proprietários.

Confira a lista de documentos obrigatórios para o atendimento na ação: https://bit.ly/3CaN5VV.

Para informações sobre a documentação, ligue: 21 2707 4889.