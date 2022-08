A exposição reúne o trabalho de três fotógrafas. - Divulgação

A exposição reúne o trabalho de três fotógrafas.Divulgação

Publicado 11/08/2022 09:34

A exposição “Ciclo Modernismo: Olhar Popular” entrou em cartaz a partir das 19h, da quarta-feira (10), e vai até 28 de agosto, no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, localizado no Campo de São Bento, em Icaraí, na Zona Sul de Niterói. Com uma instalação multimídia, a exposição reúne o trabalho de três fotógrafas que tiveram como provocação estética a Fotografia Modernista Brasileira. A exposição encerra o ciclo que celebrou o centenário da Semana de Arte Moderna – “Modernismo(s): a semana de 22 e o depois”, iniciativa da Secretaria das Culturas, com o apoio da Fundação de Arte de Niterói. A entrada é gratuita.

A mostra integrou equipes de três espaços culturais de Niterói: o Teatro Popular, o Centro Cultural Paschoal Carlos Magno e o Solar do Jambeiro. Tendo como referência o pensamento modernista, e nomes como Alice Kanji, Gertrudes Altschul, José Yalenti, German Lorca e José Oiticica Filho, as artistas registraram transformações e atividades urbanas e culturais da cidade, com total liberdade criativa. A exposição é uma composição dessa vivência e prática sob o olhar das fotógrafas, que romperam as limitações estabelecidas no modernismo academicista.

“A iniciativa da Secretaria proporcionou uma nova perspectiva da Semana de 22. Convido a todos para participar e mergulhar nessa experiência modernista de Niterói”, destaca o secretário municipal das Culturas, Alexandre Santini. Ele disse que além da programação temática é interessante observar o olhar modernista de fotógrafas contemporâneas, de pessoas da atual geração, que refletem sobre uma estética criada a partir de um olhar modernista sobre a fotografia e sobre a própria exposição.

Para Franciane Barbosa, uma das apoiadoras da exposição, “a cultura é o alicerce de uma nação e é essencial para o desenvolvimento da sociedade. Por isso, é tão importante valorizar e investir em cultura, deixando um legado positivo para as gerações futuras”.

Sobre as artistas:

Karen Goldberg Eppinghaus

Fotógrafa com especial interesse na documentação do nosso povo e suas diversas manifestações culturais. Seu modo de ser e de viver, sua religiosidade, suas tradições, festas, e rituais são temas constantes em seu trabalho, assim como espetáculos e atos políticos, sempre sob a ótica do sentimento de pertencimento, da preservação da memória e da luta por um mundo mais igualitário, humanizado e solidário.

Hevelin Ferreira da Costa

Artista multimídia e professora transdisciplinar. Mestre pelo Programa de Pós-graduação de Ensino em Educação Básica na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Pós-graduada em Fotografia, Memória e Imagem na Cândido Mendes (Iuperj). Graduada em Ciências Biológicas na Universidade Santa Úrsula. Possui ampla formação em fotografia e está cursando Licenciatura em Artes Visuais no Instituto de Artes da Uerj.

Ingrid Telino Pereira de Almeida

Fotógrafa, filmmaker e comunicadora. Atualmente está baseada em Niterói. Graduanda em Estudos de Mídia na Universidade Federal Fluminense (UFF) e integrante do coLAB - Laboratório de Pesquisa em Comunicação, Culturas Políticas e Economia da Colaboração. Artista multimídia interessada na codificação semiótica que emerge da cultura popular e dos espaços urbanos.