Projeto vai conceder um benefício socioassistencial de R$ 600, em forma de bolsa de assistência estudantil para 100 universitários em situação de vulnerabilidade social de Niterói.Divulgação

Publicado 10/08/2022 09:30

A Prefeitura de Niterói liberou, na última terça-feira (09), a lista com as inscrições dos candidatos que estão aptos a participar do Programa de Promoção Social Agentes pela Cidadania, uma parceria com a Fundação Euclides da Cunha (FEC-UFF) e com a Universidade Federal Fluminense. O projeto da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária (Smases) vai conceder um benefício socioassistencial de R$ 600, em forma de bolsa de assistência estudantil para 100 universitários em situação de vulnerabilidade social de Niterói. Em contrapartida, os alunos vão desenvolver oficinas nos equipamentos da Secretaria para o público dos programas e serviços atendidos.

De acordo com o secretário Municipal de Assistência Social e Economia Solidária, Elton Teixeira, o resultado preliminar indica os candidatos aptos a participar do programa.

"O programa Agentes pela Cidadania recebeu 217 inscrições. Essa primeira lista dá a oportunidade para os candidatos entrarem com o recurso ou apresentarem algum documento complementar que a banca precise, dentro dos critérios estabelecidos no edital".

Além da listagem divulgada, os candidatos também receberam um e-mail da comissão organizadora com as informações sobre a inscrição. O prazo para recursos é até às 23h59 desta quarta-feira (10). O resultado final será divulgado na sexta (12) com a convocação dos bolsistas na próxima segunda-feira (15).

O Projeto Agentes pela Cidadania é destinado a moradores de Niterói oriundos de famílias com renda mensal de até três salários mínimos. A iniciativa vai colaborar para a permanência estudantil e conclusão do ensino superior de forma qualitativa, visto que a vulnerabilidade socioeconômica é um dos maiores fatores de evasão de estudantes na graduação.

O Programa vai desenvolver oficinas nos equipamentos da SMASES para o público dos programas e serviços socioassistenciais, sobretudo para as famílias contempladas pela Moeda Social Arariboia. O objetivo é potencializar o desenvolvimento social a partir de oficinas para provas como o Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) e outras formações de orientação para o mercado de trabalho.

Os estudantes selecionados serão responsáveis por desenvolver atividades pedagógicas com conteúdos relacionados à sua área de graduação para o público dos programas e serviços socioassistenciais. Atividades como reforço escolar, alfabetização, preparação para o mercado de trabalho serão algumas desenvolvidas nas unidades da SMASES espalhadas por todas as regiões da cidade (Zona Norte, Praias da Baía, Pendotiba e Região Oceânica), como: acolhimentos institucionais, Cras (Centro de Referência em Assistência Social) e Centros de Convivência.

O Programa destina 100 vagas para estudantes de graduação, que residem em Niterói e estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Destas vagas, 70 são destinadas para graduandos da Universidade Federal Fluminense e 30 vagas para outras instituições de ensino superior públicas ou privadas. O edital contempla vagas para os cursos de Pedagogia, Serviço Social, Letras – português, Letras – inglês, Letras – espanhol, Matemática, História, Ciências Sociais, Filosofia, Geografia, Biologia, Química, Física, Artes Visuais e/ou Cênicas e Cinema.