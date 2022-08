A parceria entre a Prefeitura de Niterói, por meio da Neltur, com o Projeto Amigos da Jubarte vai desenvolver várias ações. - Divulgação PMN - Foto: Lucas Benevides

A Prefeitura de Niterói, por meio da Niterói Empresa de Turismo e Lazer (Neltur), firmou uma parceria, na tarde da última segunda-feira (8), com o Projeto Amigos da Jubarte para desenvolver pesquisas científicas, capacitações, atividades culturais, educação, sensibilização ambiental e ações de fomento ao turismo regional aliado a propostas de políticas públicas que promovam a conservação da espécie e do ambiente marinho.

A atividade vem crescendo no mundo inteiro a uma taxa de 10% ao ano, sendo realizada em mais de 40 países e gerando uma receita anual de mais de 2 bilhões de dólares. O projeto, que visa promover o ecoturismo de observações de baleia na costa niteroiense, pretende envolver pessoas ligadas ao trade de turismo, empresários e ambientalistas.

O estudo da viabilidade da implementação do Turismo de Observação Natural da Vida Marinha na cidade de Niterói prevê inicialmente a realização de quatro expedições em janelas diferenciadas com elaboração de diagnóstico da costa e fluxo de evolução migratória das jubartes. Inicialmente serão cruzeiros avaliativos, em quatro fases: de 15 a 30 de agosto; a segunda fase de 15 a 30 de setembro; a terceira de 15 a 30 de outubro; e a quarta etapa de 15 a 30 de novembro.

“Niterói tem um apelo forte na tradução náutica. A cidade avança com a sustentabilidade urbana e vai ampliar para o mar, com pesquisas direcionadas e com incentivo ao turismo sustentável e orientado”, disse o prefeito Axel Grael.

A Neltur vem utilizando como base para a realização da parceria os dados das pesquisas que envolvem todo o processo e ciclo de vida da Jubarte, além da preservação e estudo científicos observação, estatísticas e projetos semelhantes implantados com sucesso em locais na costa do Espírito Santo, além de turismo como África do Sul e Canadá.

“O desenvolvimento do turismo sustentável em Niterói, por meio da observação de baleias e outros ativos da fauna marinha, ainda muito pouco explorado, vem despontando como uma oportunidade de negócio promissora, podendo gerar emprego, renda e desenvolvimento econômico para o litoral carioca. Niterói tem grande potencial para abrigar a primeira iniciativa dessa natureza no Estado do Rio de Janeiro, despontando como pioneira no ordenamento e promoção dessa importante vertente ecoturística”, avalia Paulo Novaes, presidente da Neltur.

O Instituto O Canal atua em parceria com a Vale Capitania dos Portos e com as operadoras de turismo, assegurando o cumprimento das normas de avistagem regulamentadas pela Portaria 117 do IBAMA de 1996, que tem como objetivo garantir o bem-estar das baleias e turistas durante os passeios.

“Podemos desenvolver turismo responsável, ligado à conservação da espécie em seu ambiente natural; o fomento da informação e educação ambiental com comunidade e turistas; a coleta de dados científicos a respeito dos “hotspots” de observação e trabalhar em paralelo turismo receptivo, hotéis. Hoje, cerca de 20 mil baleias jubartes migram para o litoral brasileiro, entre o litoral de Santa Catarina e Ceará, durante o período de reprodução e acreditamos que a costa de Niterói pode ser uma rota muito importante”, afirmou Thiago Ferrari, ambientalista e um dos coordenadores do projeto.

Jubarte - A baleia jubarte é uma espécie que se reproduz em águas brasileiras, entre junho e novembro. Nesse período, cerca de 20 mil baleias passam pelo nosso litoral. É a espécie de baleia mais estudada e utilizada no turismo de observação no mundo. Suas acrobacias e suas nadadeiras peitorais – que alcançam 1/3 do comprimento total do corpo – tornam a Jubarte inconfundível. Seja para quem gosta de aventura, aposta no ecoturismo ou quer simplesmente reunir a família num passeio diferente, o turismo de observação de baleias surpreende por seu caráter recreativo, educativo, científico e econômico.