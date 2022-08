O encontro de planejamento para o início da campanha eleitoral foi um sucesso. - Divulgação

O encontro de planejamento para o início da campanha eleitoral foi um sucesso.Divulgação

Publicado 09/08/2022 08:27 | Atualizado 09/08/2022 08:34

O candidato a governador do Estado do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves, participou na noite da última segunda-feira, (8), de uma reunião de planejamento com 500 candidatos e candidatas às vagas de deputado estadual e federal dos partidos que integram a aliança com os democráticos: PSD, Cidadania, Patriota e Agir. Participaram do evento ao lado do candidato os prefeitos da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, de Niterói, Axel Grael, e de Cabo Frio, José Bonifácio, entre outras lideranças dos partidos aliados.

Depois do evento, em suas redes sociais, Rodrigo Neves anunciou o nome da coligação: ‘Pra Mudar Com Quem Sabe Governar’, e comentou o sucesso do encontro. “Realizamos uma grande e animada reunião de planejamento do início da nossa campanha. A nossa perspectiva é muito real. As pessoas não se sentem representadas pelas outras candidaturas, e eu tenho quase 60% de desconhecimento ainda. O governo atual já mostrou várias vezes que não funciona e não tem compromisso. Já o nosso grupo tem a experiência da boa gestão, transparência e compromisso com o povo para fazer com que nosso estado volte a ser melhor para viver, trabalhar e ser feliz”, disse Rodrigo Neves.

Em sua fala, Eduardo Paes apontou a importância da eleição de Rodrigo Neves como próximo governador. “Falo neste momento como cabo eleitoral do Rodrigo Neves: a vitória do Rodrigo é fundamental para todos os cidadãos do estado do Rio de Janeiro, para quem não tem relação com a política e também para nós que estamos na política, candidatos a deputado e deputada estadual ou federal, eleitos ou não”, disse Paes. O prefeito do Rio também parabenizou a participação de Rodrigo Neves no debate da TV Bandeirantes na noite de domingo: “Assisti ao debate ontem, você foi muito bem, mostrou equilíbrio, tranquilidade, falou das suas realizações, foi provocado pelos outros candidatos, o que mostra o temor que os outros candidatos têm”, avaliou Paes.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, que foi vice-prefeito de Niterói ao lado de Rodrigo Neves, falou sobre a capacidade de gestão do candidato a governador: “Rodrigo é firme, preparado e determinado a transformar o estado do Rio de Janeiro. Rodrigo se apresenta com a clareza de quem conhece o caminho e tem a experiência necessária para tirar cariocas e fluminenses desta crise sem precedentes. As pessoas que conhecem o Rodrigo confiam no Rodrigo. Quem conhece o Rodrigo sabe a capacidade de trabalho que ele tem. Vamos em frente com Rodrigo, e vamos para a vitória!”, convocou Grael.