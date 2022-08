O samba do Terreiro da Vovó é um local para reunir os amigos e difundir toda a autenticidade do evento. - Divulgação - Foto: Eduardo Didonet

Publicado 05/08/2022 09:24

Neste sábado, (6/8), às 17h, vai acontecer, no Fonseca, a tradicional roda de samba do “Terreiro da Vovó”. O músico Carlinhos 7 Cordas e a cantora Branka são os convidados desta edição. A realização é da Fundação de Arte de Niterói (FAN). Há 11 anos, o samba do Terreiro da Vovó anima o público que curte um bom samba de terreiro, partido-alto, samba-canção, entre outros estilos.



Fundado no dia 16 de abril de 2011, na Zona Norte de Niterói, o samba do “Terreiro da Vovó” resgata o legado deste gênero musical e faz do projeto um ponto de resistência e de encontros.



Ao longo deste tempo, já passaram pelo local músicos consagrados e amigos da nova geração do samba, como: Bira da Vila, Gabrielzinho do Irajá, Glória Bonfim, Inácio Rios, Juninho Thybau, Mestre Wilson Moreira, Moacyr Luz, Marquinho Diniz, Marquinho Satã, Marquinho Lessa, Mingo Silva, Serginho Meriti, Wanderley Monteiro, Zé Katimba, entre outros.



Os músicos fixos são: Jair Silva - cavaquinho e voz; Pedro Oliveira - banjo e voz; Guilherme Ramos - pandeiro e voz; Mateus Pacheco - tantã e voz; Flávio Silvério – reco-reco e voz.



Sobre os músicos convidados:



Branka



Curitibana radicada no Rio de Janeiro, Branka assinou seu primeiro contrato com a gravadora EMI MUSIC, em 2001, com 21 anos. Lançado em 2003, o álbum de estreia “Faces e Fases”, produzido por Nilo Romero (responsável por discos de Cazuza, Ana Carolina, Kid Abelha, entre outros), lhe rendeu ótimas críticas e a indicação na Categoria Revelação, no prêmio TIM (conhecido atualmente como Prêmio da Música Brasileira). Destaque para a versão em português, composta por ela de “Close To You”, intitulada “Sonho Azul”, que foi autorizada pelo autor Burth Bacharach, pessoalmente em sua vinda ao Brasil. Mas foi com o álbum “Barra da saia” lançado em 2013, que Branka estreou no samba.

Produzido por Carlinhos 7 Cordas, e com a participação de Zeca Pagodinho, o álbum foi indicado ao Grammy Latino — Melhor Engenharia de Som, Melhor Álbum de Samba no Prêmio da Música Brasileira, na pré-seleção em 2013 (em sua 24ª Edição). E a faixa-título “Barra da Saia” de Branka e de Carlinhos 7 Cordas foi indicada no Prêmio Multishow, na categoria de Melhor Samba. Atendendo a um pedido do público, a Branka desenvolveu o show/tributo “Branka Canta Clara”, uma homenagem à cantora, com sucessos da carreira de Clara Nunes e participação de Adelzon Alves, que nos shows conta histórias dos bastidores de quando a produzia. Branka vive produzindo e tem lançando pelo selo MG Records, em todas as principais plataformas digitais, vídeos e singles de sua autoria, e parcerias com Xande de Pilares, Moacyr Luz, Zé Katimba, entre outros.



Carlinhos 7 Cordas



Carlinhos 7 Cordas nasceu em Leopoldina, Minas Gerais, em 1966. Recebeu o título de Cidadão Niteroiense. Ainda criança, foi matriculado na Villa-Lobos. Naquela época, já flertava com o samba e ouvia muito Roberto Ribeiro, João Nogueira e Beth Carvalho.



Foi quando entrou em cena o violonista Luiz, um vizinho, músico de choro, estilo reconhecido pela complexidade melódica e harmônica. Com ele, além de desenvolver sua habilidade, Carlinhos pôde conhecer outros grandes músicos, como Dilermano Reis, João Pernambuco, Conjunto Época de Ouro, entre outros. Comprou seu primeiro violão de 7 cordas aos 15 anos.



Aos 22, entrou no CIGAM (Centro Ian Gest de Aperfeiçoamento Musical), onde teve aulas com o próprio Ian e com Marisa Gandelman. Nos anos 80, fez parte da Banda Tropical e acompanhou ícones do samba como Marquinhos Sathan, Reinaldo, Jovelina Pérola Negra, Almir Guineto e Toninho Gerais. No início da década de 90, quando tocava com Nelson Rufino, foi visto por Beth Carvalho e convidado a participar de uma gravação da cantora. Acabou conquistando espaço na banda, da qual faz parte há 23 anos.



Ao longo de sua carreira, ele já se apresentou em 28 países, acumulando em torno de 4 mil gravações. Sua virtuosidade o fez subir aos palcos acompanhando também outros nomes da música popular brasileira, como Moraes Moreira, Maria Bethânia, Simone, Ivan Lins, Chico Buarque, Ana Carolina, Seu Jorge, Fernanda Abreu, Vanessa da Mata, Maria Rita, entre outros. Cita como suas principais referências Dino 7 Cordas, Valdir Silva, Paulão 7 Cordas, Rildo Hora e Ivan Paulo.