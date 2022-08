As crianças de cinco a 12 anos estão recebendo a segunda dose com as vacinas Coronavac e Pfizer. - Divulgação

Publicado 05/08/2022 08:56

A Prefeitura de Niterói vai realizar, no próximo dia 20 deste mês, mais um Dia D de vacinação contra a Covid-19 e outras doenças como gripe, sarampo e poliomielite. O objetivo é reforçar ainda mais a cobertura vacinal na cidade em todas as faixas etárias. Em relação à Covid, o Município está aplicando a segunda dose de reforço para pessoas com 18 anos ou mais. No dia 21 de julho, Niterói começou a imunizar crianças de 3 e 4 anos com a vacina Coronavac. As crianças de 5 a 12 anos estão recebendo a segunda dose com as vacinas Coronavac e Pfizer.

Em relação às outras doenças, a Prefeitura vai começar, na próxima segunda-feira (08), uma multivacinação com imunização contra várias doenças como gripe, sarampo e poliomielite. O objetivo do Município, ao marcar o próximo Dia D de vacinação para 20 deste mês, é aumentar ainda mais a proteção da população.

Em pronunciamento nas redes sociais do Municipio, o prefeito Axel Grael destacou que as crianças podem tomar a vacina contra a Covid junto com as imunizações contra outras doenças.

“É recomendável e fundamental que essas crianças tomem todas as imunizações do calendário vacinal, não apenas as aplicações contra a Covid. Não existe risco para a saúde das crianças. Os responsáveis devem estar cientes disso”, afirmou o prefeito.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, ressaltou a importância de mais um Dia D de vacinação e disse que a cobertura contra a Covid pode melhorar entre as crianças de 3 e 4 anos.

"No dia 20 vamos fazer um mutirão para completar o calendário e aumentar a cobertura e a proteção da população. A manutenção da cobertura vacinal completa é fundamental para manter a integridade das pessoas. Peço que os responsáveis levem as crianças para vacinar. Na faixa etária de 3 e 4 anos, a cobertura pode ser melhor”, disse Rodrigo Oliveira.

Segurança Pública – O secretário municipal de Ordem Pública, Paulo Henrique de Moraes, afirmou que neste mês vão se apresentar à Guarda Municipal 45 aprovados no último concurso realizado pela corporação.

"Começamos agora em agosto a chamar os alunos da primeira turma de guardas municipais desse ano. Serão 45 novos guardas que vão se juntar à tropa. Em setembro, serão mais 80 guardas civis municipais e, no início de dezembro, chamaremos o restante dos 212 aprovados no último concurso. O prefeito Axel Grael já deliberou para que, em 2023, façamos um novo concurso para completar os mil guardas aprovados pela Câmara Municipal e, assim, dar seguimento ao nosso trabalho com bons resultados".

Combate à violência contra a mulher – A Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres de Niterói (CODIM) tem uma programação extensa para agosto. Este mês, a Lei Maria da Penha completa 16 anos. A legislação define que a violência doméstica e familiar contra a mulher é crime e aponta formas de evitar, enfrentar e punir a agressão. Neste sábado (06), vai acontecer, na Praia de Icaraí, o ato “Niterói diz não à violência contra a mulher”.

A coordenadora da CODIM, Fernanda Sixel, afirmou que o objetivo da manifestação é provocar reflexão e criar consciência sobre as formas de violência contra as mulheres.

“A Lei abrange outras formas de violência além da física, como a psicológica, sexual, patrimonial e moral. O problema da violência doméstica é social. Como poder público, precisamos trazer isso para o debate, tanto interno, como fazemos através do Treinamento Lilás, que é preventivo para que o abuso não aconteça. Mas, acontecendo, temos políticas públicas, como o auxílio social, que atende a quase 90 mulheres com um auxílio de mil reais mensais para que elas possam romper com o ciclo de violência”, pontuou Fernanda Sixel.