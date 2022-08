O Fórum tem como objetivo promover a integração dos gestores culturais de todo o Rio de Janeiro. - Divulgação

Publicado 05/08/2022 08:06 | Atualizado 05/08/2022 08:09

O Fórum Estadual de Secretários e Dirigentes Municipais de Cultura do Rio de Janeiro elegeu, na tarde da última quarta-feira (3), sua nova mesa diretora. Por unanimidade, gestores culturais de todo o estado aprovaram o nome do secretário das Culturas de Niterói, Alexandre Santini, para presidir o Fórum no próximo biênio.

O Fórum tem como objetivo promover a integração dos gestores culturais de todo o Rio de Janeiro, para elaborar propostas e estratégias relacionadas a políticas culturais, tanto a nível estadual, quanto nacional. Entre as atividades desenvolvidas pelo Fórum estão os debates sobre leis de fomento à cultura, os desafios da democratização do acesso à cultura nos municípios, a promoção da igualdade racial e diversidade, entre outras frentes relevantes para o setor cultural.

“Os desafios são muitos na gestão cultural de nossos municípios, especialmente agora, quando estamos diante de uma verdadeira corrida contra o tempo para implementar a Lei Paulo Gustavo”, destaca Santini. “A partir de 2023, a Lei Aldir Blanc 2 mudará radicalmente o modelo de financiamento público à cultura no Brasil. O compromisso com a construção de políticas culturais estruturantes e com ampla participação popular nos impõe um sentido de responsabilidade para com o conjunto do estado, neste momento tão desafiador. Gestores e sociedade civil precisam estar juntos em prol da nossa cultura”, completa o secretário niteroiense.

A nova diretoria eleita tem a seguinte composição: Presidência: Alexandre Santini de Niterói; Primeira Vice-Presidência: Diana Iliescu, de Petrópolis; Segunda Vice-Presidência: Maria Auxiliadora de Campos; Primeira Secretaria: Cris Régis, de Rio das Ostras; Segunda Secretaria: Victor Hugo Abreu Machado, de Magé; Comissão da Lei Paulo Gustavo: Coordenação de Manoel Vieira, Relatoria de Bravo e Cris Régis; Comissão de Promoção da Igualdade Racial e Diversidade: Coordenação de Victor Hugo; Comissão de Indicadores e Documentação: Coordenação de Bravo, e Relatoria a definir, composta por Jorginho, José Sérgio e Jamir Junior.