O prefeito Axel Grael participou da abertura.Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 03/08/2022 13:31

A cidade de Niterói está sediando o 42° Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, promovido pela Universidade Federal Fluminense (UFF), com o apoio das secretarias de Educação, Ciência e Tecnologia, e das Culturas, num encontro que está reunindo cerca de 1.200 pessoas entre professores, alunos e especialistas em tecnologia de diversas partes do país.

O prefeito Axel Grael participou da abertura, na noite de segunda-feira (01), na Sala Nelson Pereira dos Santos, quando os participantes iniciaram os debates sobre o uso dessa ferramenta em diversos níveis, nos setores público e privado, e também como forma de inclusão.



“Niterói tem muita vocação para ciência e inovação. A Prefeitura de Niterói tem sido uma parceira da UFF na construção de projetos que beneficiem a cidade. Temos buscado o caminho da inovação, seja como cidade inteligente, ou utilizando tecnologias como a do Centro Integrado de Segurança Pública, ajudando as forças de segurança no combate à criminalidade. Estamos ampliando nossa participação nesse processo digital e de modernização constante da máquina. É um evento que vem de encontro a tudo que estamos fazendo e é muito importante para a cidade. É a tecnologia a serviço de todos e de forma inclusiva” explicou o prefeito.



O reitor da Universidade Federal Fluminense, Antonio Claudio Lucas da Nóbrega, reiterou que a prefeitura de Niterói vem sendo parceira da UFF em cerca de 80 projetos e que a tecnologia e inovação estão no escopo da maioria deles.



“São projetos estratégicos em uma parceria que envolve a comunidade acadêmica, para cooperar com o crescimento da cidade”, ponderou o reitor da UFF.