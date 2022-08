A Neltur vai promover um city tour, gratuito, aos turistas, visitantes, moradores, pelo "Caminho Cervejeiro de Niterói" e atrativos da cidade. - Divulgação PMN - Foto: Leo Zulluh

A Neltur vai promover um city tour, gratuito, aos turistas, visitantes, moradores, pelo "Caminho Cervejeiro de Niterói" e atrativos da cidade. Divulgação PMN - Foto: Leo Zulluh

Publicado 03/08/2022 11:55 | Atualizado 03/08/2022 11:59

A Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) vai promover, neste mês de agosto, um city tour, gratuito, aos turistas, visitantes, moradores, pelo “Caminho Cervejeiro de Niterói” e atrativos da cidade. O passeio começa no Caminho Niemeyer, a partir do Centro de Atendimento ao Turista (CAT), na Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n, Centro de Niterói.

Segundo as informações, o “Beer Tour Niterói Cervejeiro” foi lançado recentemente pela Prefeitura de Niterói pela Neltur e Universidade Federal Fluminense (UFF), através do Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados (PDPA).

"O projeto tem previsão para começar nos dois últimos finais de semana do mês de agosto, com saídas às 14h e o retorno (desembarque) às 18h, totalizando 4 (quatro) horas de city tour", informou a Neltur no texto.



As inscrições poderão ser feitas através do link www.visit.niteroi.br e acompanhe o @visitniteroibr. As inscrições, prévias, serão para até 20 pessoas por passeio.0220002. O city tour será guiado por profissional com Cadastur.



O city tour poderá ser atualizado conforme o surgimento de novas cervejarias com visitação guiada na cidade. Serão duas paradas de uma hora em duas das seis cervejarias relacionadas.

Niterói foi uma das primeiras cidades do Brasil a instituir uma lei de licenciamento da atividade de microcervejarias e seus bares cervejeiros: a “Lei dos Cervejeiros” (Lei nº 3288/2017), que além de regulamentar a atividade, instituiu também o “Selo Cervejeiro”, concedido aos empreendimentos que apresentem critérios como respeito aos valores históricos, sociais, culturais e ambientais da cidade, adoção de práticas sustentáveis, participação em programas de capacitação e qualificação de profissionais cervejeiros e etc.

Os atrativos a serem visitados são:

1) Solar do Jambeiro;

2) Museu Janete Costa de Arte Popular;

3) MAC (Museu de Arte Contemporânea);

4) Igreja de São Francisco Xavier;

5) Estação Hidroviária de Charitas;

6) Parque Orla Piratininga - Alfredo Sirkis;

7) Praia de Itacoatiara.

As cervejarias no Caminho Guanabara são:

Cervejaria Habeas Copus, Malteca, Vila Cervejeira.

No Caminho Oceânico os visitantes vão encontrar: a Cervejaria Masterpiece, Noi e Máfia.